Agricultura a selectat BCR pentru gestionarea fondurilor europene, Raiffeisen contestă

“Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a anunţat că BCR a cîştigat licitaţia privind gestionarea fondurilor europene, iar Raiffeisen Bank a informat ministerul că va contesta acest rezultat”, a declarat, ieri, Daniel Şerbănescu, membru în Comisia de Evaluare a Ofertelor. La începutul lunii iunie, Ministerul Agriculturii anunţa că patru bănci, respectiv Raiffeisen Bank, Banca Carpatica, BCR şi Banc Post au depus ofertele în cadrul licitaţiei pentru alegerea băncii care se va ocupa de gestionarea fondurilor europene. Licitaţia a fost suspendată, în cursul lunii iunie, întrucît după deschiderea ofertelor s-a aflat despre o contestaţie depusă de BRD, de care ministerul nu ştia. \"În momentul în care am aflat de contestaţia BRD, noi selectaserăm o bancă, respectiv BCR, însă nu am putut să comunicăm rezultatul, întrucît a trebuit să suspendăm licitaţia pînă la rezolvarea contestaţiei\", a spus Şerbănescu.

Acesta a precizat că în data de 31 iulie, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a anunţat că a respins contestaţia depusă de BRD. \"Pe de o parte, BRD poate ataca această decizie în termen de zece zile, însă noi am putut informa participanţii la licitaţie cu privire la cîştigător, imediat ce am primit răspunsul CNSC\", a menţionat Şerbănescu. Potrivit acestuia, Raiffeisen Bank a informat, ieri, Ministerul Agriculturii că a depus contestaţie privind organizarea licitaţiei. \"Aşteptăm o informare oficială de la CNSC dacă s-a depus sau nu contestaţie. Dacă sîntem informaţi că a fost depusă contestaţia, suspendăm licitaţia. În mod firesc, contractul cu BCR ar fi trebuit să fie semnat pe 27 august\", a spus Şerbănescu. MADR estimează că fondurile care urmează să fie derulate în acest an sînt de aprox. 560 de milioane de euro, pentru plăţi directe la hectar şi pentru dezvoltare rurală, din cele peste 900 de milioane de euro, primiţi de la UE. Fondurile estimate a fi derulate în anul 2007 de la Comisia Europeană sînt alocate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR).