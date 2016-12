Preşedintele PC, Daniel Constantin, a declarat, ieri, într-un interviu, că agricultura are un nou ministru dar \"aceeaşi lipsă de soluţii\", iar domeniul agricol nu este nici pe departe o prioritate pentru actuala guvernare, aşa cum a declarat în trecut şeful statului. Liderul PC spune că ministrul de resort, Stelian Fuia, a înşirat problemele grave ale agriculturii, dar s-a limitat la a constata doar că eventualele soluţii pentru aceste probleme nu se găsesc în jurisdicţia ministerului pe care îl conduce, aşa cum au făcut în trecut şi predecesorii lui, Valeriu Tabără şi Mihai Dumitru. Potrivit acestuia, \"încă o dată\" un guvern PDL îşi asumă meritele pentru faptul că anul 2011 a fost un an agricol productiv în condiţiile în care acest lucru s-a datorat exclusiv condiţiilor meteorologice favorabile. Acesta a reafirmat că pentru Uniunea Social Liberală (USL) problema irigaţiilor este prioritară în cadrul Programului USL pentru Agricultură. Liderul PC, care a fost preşedintele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură, mai atrage atenţia că agricultura are nevoie de o strategie pe termen lung care să fie aprobată de toate partidele din spectrul politic: “Trebuie doar să avem suficientă bunăvoinţă pentru a scoate agricultura şi agricultorii din impas\".