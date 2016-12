Agricultura din România falimentează

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe - Agrostar îi cere ministrului Agriculturii, Valeriu Tabără, să plece de la conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), precizând că dacă nu poate să facă nimic pentru agricultori, rămânerea la conducerea instituţiei înseamnă falimentul Agriculturii. „Toate intervenţiile publice ale ministrului Tabără se rezumă la faptul că ministerul nu poate să facă nimic. Dacă nu poate să facă nimic, să plece acasă. România are nevoie de un ministru al agriculturii care să se implice şi să ajute la valorificarea potenţialului pe care ţara noastră îl are. Ce ne lipseşte la ora actuală sunt tocmai politicile pe care trebuie să le facă ministerul condus de Tabără. Tabără tot declară că are ca prioritate echilibrarea balanţei comerciale, dar nu spune că exportăm materii prime la preţuri mici şi importăm produse finite scumpe şi că piaţa este dominată de produse din import”, declară preşedintele Agrostar, Niculae Ştefan. Totodată, Federaţia îi reaminteşte ministrului Agriculturii că instituţia pe care o conduce se ocupă de politici agricole şi poate crea cadrul legal pentru funcţionarea organizaţiilor de profil. De asemenea, poate interveni pentru simplificarea procedurilor de recunoaştere şi funcţionare a organizaţiilor şi grupurilor de producători, iar la ora actuală o singură organizaţie interprofesională este recunoscută. În cazul grupurilor de producători, MADR poate stimula consolidarea acestora printr-un buget multianual care să cuprindă programe de investiţii pentru grupurile de producători. Federaţia Agrostar informează că în 2008 suprafaţa irigată era de 470.000 ha, în 2009 a fost de 600.000 ha, iar în 2010 a fost de doar 70.000 de ha, pentru că Ministerul Agriculturii trebuie să se implice în reducerea costurilor cu energia pentru această activitate, lucru care nu s-a întâmplat. „Din cauza costurilor mari cu energia electrică nu putem să facem nici investiţii din fonduri europene în sistemul de irigaţii”, atrag atenţia reprezentanţii „Agrostar”.