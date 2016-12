Agricultura, între un ministru încântat şi specialişti pesimişti

Agricultura a mers ca pe roate în 2014. Potrivit lui Daniel Constantin, ministrul de resort, s-a înregistrat un excedent de 500 milioane de euro în comerțul cu produse agricole, mai mare decât cel raportat în 2013, şi s-a reuşit intrarea pe pieţe noi, cele din ţările arabe. „Anul 2014 a fost un alt an foarte bun pentru agricultură, dacă privim în ansamblu. Am reușit să avem al doilea an consecutiv în care balanța comercială să fie pozitivă. Dacă în 2013 am avut un excedent de 300 de milioane de euro în comerțul cu produse agricole, anul 2014 ne-a adus un excedent de 500 milioane de euro. În 2014 am exportat 4,9 milioane de tone de grâu, în timp ce necesarul intern de consum s-a situat la 3,5 - 4 milioane de tone. Am reușit, dincolo de partenerul principal care este piața UE, să ne deschidem și pe alte piețe, cum ar fi în țările arabe, unde am avut o creștere de 75% a exporturilor. Ținta noastră este de a deschide noi piețe de desfacere și să oferim posibilitatea fermierilor să vândă la cel mai bun preț. Prețurile au fost ceva mai scăzute față de 2013”, a afirmat ministrul Agriculturii.

Acesta a adăugat, de asemenea, că, la nivelul UE, România a fost pe primele locuri la producțiile de grâu, porumb, rapiță și floarea-soarelui, în timp ce, în privința absorbției fondurilor europene, suma a ajuns, anul trecut, la 3,3 miliarde de euro. S-ar părea însă că buna părere a ministrului despre agricultura României este contrazisă de specialiştii Ligii Producătorilor Agricoli din România (LAPAR). "Eu văd din teren altfel decât vede ministrul de la București. Ne situăm cu media producțiilor la un nivel foarte jos, la grâu - 3,5 tone la hectar și la porumb - 4,5 tone", a spus Nicolae Sitaru, vicepreședintele LAPAR. El a explicat rezultatele proaste prin faptul că "mica agricultură" nu folosește semințele certificate și nu beneficiază de tehnologii noi.