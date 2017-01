Agricultura merge brici

România a atras în acest an, din fondurile europene destinate Agriculturii şi dezvoltării rurale, circa 2,35 miliarde de euro, o sumă foarte apropiată de obiectivul propus pentru 2013, de 2,5 miliarde de euro, a declarat, ieri, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, la o conferinţă de profil. „Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) fac eforturi extraordinare în aceste zile pentru a plăti toate sumele pe care ni le-am propus şi chiar să depăşim cele 2,5 miliarde de euro. Sigur, aşteptările au fost mult mai mari, mai ales pe zona de investiţii, unde cred că se putea mai mult dacă şi agenţii economici aveau capacitate mai mare de absorbţie”, a spus ministrul Agriculturii. El a precizat că gradul de absorbţie pe fondurile de dezvoltare rurală s-a îmbunătăţit cu 14% în 2013, în momentul de faţă ajungând la 63%. „În acest an, gradul de contractare pe fondurile de dezvoltare rurală a ajuns la 90% şi, dacă vom reuşi să contractăm până la finele anului toate proiectele, putem ajunge la un grad de 108%. În acest an au fost contractate 19.500 de proiecte, cu o valoare de 350 de milioane de euro, din 35.000 de proiecte depuse”, a spus ministrul. De la demararea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2017-2013, în 2008, APDRP a gestionat 144.235 cereri de finanţare, în valoare de 18 miliarde de euro. Până la această dată au fost selectate pentru a primi finanţare 90.282 proiecte, prin care s-au solicitat 6,4 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un grad de angajare de 105,16% a fondurilor publice, respectiv finanţarea UE şi cofinanţarea Guvernului României, disponibile pentru proiecte de investiţii.