Agricultura salvează iar economia

OPINII Economistul-şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru, a declarat că inflaţia anuală ar putea fi de 3,9%, în luna august. „Datorită anului agricol foarte bun şi reducerii preţului la energia electrică, inflaţia lunară în luna august ar putea fi una negativă (deflaţie), prognoza noastră fiind minus 0,3%, ceea ce ar conduce inflaţia la un nivel de 3,9%. În plus, din luna septembrie se va resimţi impactul scăderii TVA la pâine, impactul acesteia asupra inflaţiei fiind estimat de noi la circa minus 0,4% (cu o transmisie de 50% a scăderii de TVA în preţuri), ceea ce ar conduce la o inflaţie anuală în luna septembrie de circa 2,6%”, a spus Dumitru. El a adăugat că pentru sfârşitul anului se aşteaptă la o inflaţie anuală de circa 2,7%, urmând să scadă în primul trimestru al anului 2014 sub nivelul de 2%. „În plus, performanţa economică este una slabă (mascată însă de un an agricol foarte bun), cererea internă având o evoluţie foarte modestă (consumul şi investiţiile au o evoluţie slabă, acestea din urmă fiind influenţate negativ în primul rând de o reducere foarte abruptă a investiţiilor publice). În acest context, ne aşteptăm ca BNR să reducă dobânda de politică monetară până la 3,75% - 4% în ianuarie 2014”, a precizat Dumitru.

STATISTICI În altă ordine de idei, potrivit unor date ale Institutului Naţional de Statistică (INS), preţurile de consum au rămas relativ stabile în iunie, rata lunară a inflaţiei fiind de 0,01%, în timp ce rata anuală a urcat uşor, de la 5,32% în mai la 5,37%, fiind în linie cu prognoza Băncii Naţionale a României pentru primul semestru, de 5,3%. INS mai arată că preţurile mărfurilor alimentare au scăzut, în luna iunie, cu 0,72%, comparativ cu mai, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 0,26%, iar tarifele la servicii s-au majorat cu 0,88%.