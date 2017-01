Agricultură şi Dezvoltare Rurală, de 2,5 miliarde de euro, în 2012

România trebuie să acceseze 2,5 miliarde de euro în acest an pe agricultură şi dezvoltare rurală, acesta fiind un obiectiv pe care intenţionez să îl duc la îndeplinire, a declarat, ieri, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. \"Există acel angajament luat de guvernul precedent şi pe care aş vrea să îl duc la îndeplinire, respectiv de a accesa 2,5 miliarde de euro în acest an, 1,4 miliarde de euro pe dezvoltare rurală şi 1,1 miliarde de euro pe plăţi directe prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Sper să ne putem îndeplini acest obiectiv pe zona APIA, deşi, pe zona de dezvoltare rurală, lucrurile sunt condiţionate de anumite măsuri şi schimbări\", a spus Constantin. În opinia acestuia, schimbările luate în privinţa creşterii ratei de cofinanţare de la bugetul UE ar putea “încurca iţele” pe zona de dezvoltare rurală, deoarece trebuie schimbate toate procedurile la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP). \"Există o problemă legată de creşterea ratei de cofinanţare de la bugetul UE, de la 80 la 95%, deoarece aceasta generează foarte multe schimbări în sistem şi mie îmi e teamă că o astfel de schimbare ar putea întârzia procedurile în Agenţie, astfel încât s-ar putea pune în pericol acel termen. În momentul de faţă, căutăm cu Ministerul Finanţelor şi cu Ministerul Afacerilor Europene cea mai bună soluţie. Cred că la finele anului trecut s-a făcut o greşeală. Exista o scrisoare a preşedintelui Comisiei Europene către preşedintele României, care spunea că, pentru a avea un risc de dezangajare mai mic, Comisia permite creşterea acestui procent de la 80 la 95% în ceea ce priveşte cofinanţarea europeană, însă acea scrisoare se referea la fondurile structurale. MFP, la acel moment, a extins această prevedere şi către APDRP, care nu avea un risc atât de mare de dezangajare ca celelalte agenţii şi ne-a încurcat, pentru că trebuie să schimbam procedurile astfel încât sistemul să nu fie afectat, depunerile de cereri să nu fie afectate şi să ne îndeplinim targetul\'\', a explicat şeful MADR. În ceea ce priveşte intenţia de a schimba conducerile celor două agenţii de plăţi, şeful MADR a precizat că va lua o decizie numai după o analiză şi doar dacă va constata că nu poate lucra cu anumiţi oameni. “Voi încerca să promovez în sistem doar specialişti. Ţin foarte mult să lucrăm cu specialişti, mai ales pe aceste zone sensibile. Am avut şi un angajament politic: că nu vom politiza, din contră vom depolitiza sistemul administraţiei publice din România. Schimbăm doar ceea ce înseamnă ministru, secretar de stat şi funcţiile numite politic. Atât şi nimic mai mult. Sigur, avem semnale că nu funcţionează sistemul pentru că s-au făcut numiri politice şi acest lucru este foarte adevărat. Din păcate, fostul partid de guvernare a promovat oameni numai pe baza adeziunii la partid. Nu vom lucra cu acei oameni, vom face o evaluare, deşi există foarte mulţi care înţeleg acest lucru şi renunţă benevol la acele poziţii în care au fost promovaţi pe baza adeziunii”, a adăugat Daniel Constantin.