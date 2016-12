Agricultura şi industria faultează creşterea economică

CONFIRMARE Institutul Naţional de Statistică (INS) a confirmat ieri creşterea cu 0,2% a PIB-ului, în primele nouă luni (anunţată în noiembrie), susţinută de activităţile profesionale, serviciile administrative şi, culmea, piaţa imobiliară. De cealaltă parte, agricultura (-20%, pe fondul secetei) şi exporturile au influenţat negativ Produsul Intern Brut. Consumul final total s-a diminuat cu 0,1%, în perioada analizată, comparativ cu 2011, în special din cauza scăderii cu 2% a cheltuielilor administraţiilor publice; consumul final al gospodăriilor populaţiei a crescut cu 0,3%. INS a mai confirmat şi scăderea cu 0,6% a PIB-ului, în trimestrul III, raportat la acelaşi interval din 2011, respectiv cu 0,5%, faţă de precedentele trei luni. În trimestrul III, cea mai mare reducere a volumului de activitate a fost înregistrată în agricultură, silvicultură şi pescuit (aproape 30%). Desigur, seceta a jucat un rol important, însă mai corect ar fi să spunem că agricultura a revenit la normal. Încă din toamna lui 2011, analiştii şi banca centrală avertizau că nu ne vom putea raporta la recolta de atunci care, trebuie să recunoaştem, a fost o excepţie. Alte scăderi de impact, în trimestrul III, au fost în construcţii (-0,7%), industrie (-0,3%) şi intermedieri financiare şi asigurări (-0,1%). Un efect notabil asupra PIB-ului l-a avut evoluţia exporturilor nete (-4,2%), pe fondul accentuării problemelor zonei euro, principalul destinatar al produselor româneşti. În acelaşi timp, importurile s-au redus cu numai 1,9%.

STAGNARE La jumătatea anului, INS revizuia datele şi anunţa o creştere economică de 0,7%, la 31 decembrie 2012; estimările instituţiilor financiare internaţionale plasau creşterea sub 1%, semnificativ mai jos faţă de proiecţiile iniţiale. În prezent, cei mai optimişti analişti spun că PIB-ul va încheia 2012 pe plus cu 0,2 - 0,5%. Vocile sceptice spun că va trebui să ne mulţumim cu o stagnare; nu este exclusă încă nici o scădere a economiei. Banca Comercială Română (BCR), cea mai mare instituţie de credit din piaţă, după active, estimează un avans zero pentru economia naţională, în 2012, urmat de o creştere cu 1,1%, în 2013. „Scăderea cererii externe adresate industriei autohtone şi seceta puternică din vară au taxat sever creşterea economică din trimestrul III. Consumul gospodăriilor s-a majorat cu 0,8%, sprijinit de creşterea salariilor bugetarilor, iar investiţiile au crescut cu 1,8%. În 2013, consumul gospodăriilor va fi un factor cheie pentru evoluţia PIB-ului, după încă o majorare a salariilor din sectorul public şi o posibilă creştere a pensiilor”, spun analiştii BCR. În opinia lor, banca centrală va menţine dobânda-cheie la 5,25% şi va continua să limiteze lichiditatea oferită băncilor, încercând să găsească un echilibru între sprijinirea creditării în lei şi presiunile inflaţioniste tot mai mari.