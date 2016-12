A/H1N1 a ucis aproape 50 de români

Alte şapte decese s-au înregistrat în România la pacienţi infectaţi cu A/H1N1, printre victime numărându-se şi persoane care nu sufereau de boli asociate, potrivit datelor centralizate de Ministerul Sănătăţii (MS) pentru ultimele 24 de ore. Astfel că numărul total al deceselor de gripă nouă a urcat la 49. Tot în ultimele 24 de ore, au fost confirmate 78 de noi infectări cu A/H1N1, bilanţul total ajungând la 5.512.

INTERNATĂ PE TERAPIE INTENSIVĂ În ultimele ore, la Constanţa au fost confirmate alte două cazuri de gripă nouă, totalul depăşind 50. Una dintre persoane se află internată în stare gravă în Secţia anestezie intensivă, unde se află sub strictă supraveghere medicală.

PESTE 120.000 DE ROMÂNI, DINTRE CARE 47.000 DE ANGAJAŢI DIN SISTEMUL SANITAR ŞI APROAPE 27.000 DE BOLNAVI CRONICI, AU FOST VACCINAŢI, PÂNĂ ÎN PREZENT

“România are o şansă în plus în această luptă cu pandemia, având în vedere că se numără printre cele 11 ţări care produc vaccinul contra A/H1N1 şi că, în plus, îl oferă gratuit, spre deosebire de Ungaria, de pildă, unde numai anumite categorii vulnerabile nu plătesc pentru el”, a subliniat ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, ieri, după ce s-a vaccinat, la rândul său, contra gripei noi. Attila Cseke a mai declarat că, în opinia sa, este necesară declanşarea unei campanii de conştientizare cu privire la importanţa imunizării. “În privinţa instituirii obligaţiei de plată a tratamentului pentru persoanele care au refuzat să se vaccineze, vom analiza din punct de vedere juridic această posibilitate şi vom comunica dacă şi în ce condiţii se va trece la această măsură”, a mai spus ministrul.

Pe 15 decembrie, secretarul de stat prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel anunţase că persoanele care fac pare din grupele de risc şi refuză vaccinarea împotriva gripei A/H1N1 îşi vor plăti tratamentul în cazul în care se vor îmbolnăvi, la fel ca şi personalul medico-sanitar care refuză imunizarea. Obligaţia plăţii pentru cei care refuză vaccinarea urma să fie instituită prin ordin de ministru.

PREA PUŢINI CONSTĂNŢENI VACCINAŢI Campania naţională de vaccinare contra gripei porcine a început pe 26 noiembrie, primele categorii vizate fiind elevii, studenţii, personalul medical şi poliţiştii de frontieră. În prima fază, au fost distribuite 1,34 milioane de doze de vaccin pandemic. Ministerul Sănătăţii a anunţat, ulterior, extinderea campaniei de imunizare la întreaga populaţie din categoriile de risc, ca urmare a faptului că majoritatea pacienţilor decedaţi sufereau de boli asociate. Astfel, s-a trecut şi la vaccinarea persoanelor cu afecţiuni cronice, precum şi a celor active din companiile care lucrează în contact direct cu publicul larg. Decizia a fost luată de Comitetul Naţional pentru Gripă, cu scopul “limitării imediate a răspândirii virusului pandemic A/H1N1”.