A/H1N1... îngheţat

În ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de îmbolnăvire cu virusul pandemic A/H1N1 sau decese, au anunţat, ieri, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii (MS). Numărul total de cazuri confirmate până în prezent este de 6.873, din care 111 decese. De duminică până luni nu au fost înregistrate noi decese. “În ultimele cinci zile s-a constatat o scădere a numărului de cazuri, iar acest trend ne aşteptăm să se menţină cel puţin în următoarele două săptămâni, dacă nu se întâmplă accidente colective de genul celui care a fost anul trecut, la hotelul din Sinaia. Este un trend favorabil, datorat atât vaccinării, cât şi faptului că ne aflăm la puţin timp după perioada de concedii şi vacanţă şcolară. Anul acesta, însă, nu scăpăm de pandemie, cu diferite fluctuaţii ale numărului de cazuri. Rămâne de văzut când va veni valul următor de îmbolnăviri”, a declarat prof. dr. Geza Molnar.

RECOMANDĂRI. Medicii recomandă să ne spălăm des cu apă şi săpun, mai des ca oricând, în această perioadă, să ne spălăm faţa şi nasul pentru scăderea încărcăturii microbiene. Atunci când strănutăm, să folosim batista de unică folosinţă, iar, dacă nu avem, este de preferat să strănutăm pe mânecă sau pe umăr, pentru a evita răspândirea particulelor posibil infectante. Trebuie evitate aglomeraţiile atunci când nu este neapărat necesară prezenţa noastră, precum şi gesturile familiare (ex. îmbrăţişări, strângerea mâinilor etc). Nu sunt recomandate nici călătoriile în străinătate, dacă acest lucru nu este strict necesar. Medicii reamintesc uzul măştilor în locurile aglomerate şi expuse la risc. La primele simptome de boală - care constau în rinoree, jenă în gât, febră până la 38 grade, stare generală proastă - cetăţenii trebuie să ia legătura cu medicul de familie, pentru a stabili dacă este cazul unui consult într-un spital de specialitate. În momentul în care o persoană se îmbolnăveşte, primul lucru pe care trebuie să îl facă este acela de a se autoizola. Următorul pas este de a suna la medicul de familie. În cazul în care nu are medic de familie, persoana va merge la una din secţiile de boli infecţioase, dar numai după ce îşi acoperă gura cu o mască de protecţie sau cu batista. Este total greşită automedicaţia şi, în special, tratarea, acasă, cu antibiotice, fără prescriere de la medic. Dacă ne-am vaccinat împotriva virusului gripal sezonier, este recomandat să ne vaccinăm şi împotriva celui pandemic şi asta deoarece cele două vaccinuri acoperă tulpini diferite.