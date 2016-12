Ahmad Rahami, inculpat pentru atentatele de la New York și New Jersey

Din păcate, americanii au început să culeagă ce au semănat prin acceptarea în țara lor a tot felul de indivizi de la periferia societății, veniți sub diferite pretexte din țările lor, în mare parte musulmani, care s-au radicalizat pe tăcute, sătui de binele primit, iar acum mușcă mâna care i-a hrănit.

Comemorarea de 11 septembrie a trecut fără probleme, anul acesta, în SUA, numai că, sâmbătă, o serie de dispozitive explozive au pus pe jar autoritățile din statele New York și New Jersey, culminând cu arestarea unui musulman naturalizat și, bineînțeles, radicalizat. Suspectul atentatelor din New York şi New Jersey este Ahmad Khan Rahami, un american de origine afgană, care a fost inculpat pentru folosirea unor arme ce pot provoca distrugeri masive şi victime multiple, potrivit unui document transmis de procurorul Districtului Sud al statului american New York, Preet Bharara. Tânărul de 28 de ani a fost inculpat și pentru atac cu bombă într-un loc public, distrugerea unor bunuri private şi folosirea unui dispozitiv pentru a comite o crimă violentă. Anterior, el fusese inculpat pentru tentativă de omor în urma unui schimb de focuri pe care l-a avut luni cu forţele de ordine. Ahmad Rahami a plasat, sâmbătă şi duminică, patru bombe artizanale, dintre care două au explodat, prima în orăşelul Seaside Park din statul american New Jersey, sâmbătă dimineaţă, iar a doua, soldată cu 29 de răniţi, la New York, în zona Chelsea, sâmbătă seara. Ancheta a arătat că suspectul a cumpărat, în iunie, iulie şi august, elemente din componenţa unui dispozitiv exploziv, acid citric, circuite imprimate şi elemente de aprindere de la distanţă a unor dispozitive pirotehnice, dar și două telefoane mobile folosite pentru declanşarea bombelor artizanale, pe care le-a procurat dintr-un magazin situat în apropierea apartamentului său. El avea un abonament pentru unul dintre telefoane. Ahmad Khan Rahami a realizat o înregistrare video cu el în timp ce testa dispozitive explozive artizanale şi avea un jurnal în care îşi exprima indignarea faţă de ”uciderea de către SUA a unor mujahedini din Afganistan, Siria, Irak şi Palestina”. ”Inshallah (Cu voia Domnului) sunetul bombelor vor fi auzite pe străzi, focuri de armă vor ţinti poliţiştii voştri, opresiunea voastră va întâlni moartea”, a scris Rahami într-un jurnal pe care îl avea cu el când a fost arestat.

Ahmad Rahami a venit în SUA când avea 7 ani. Acum doi ani, tatăl lui l-a reclamat la poliție după ce și-a atacat un frate, dar și propria mamă.