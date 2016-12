Ahmadinejad, întâmpinat cu manifestaţii ostile la New York

Preşedintele iranian, Mahmoud Ahmadinejad, va fi întâmpinat cu manifestaţii ostile în timpul vizitei sale la New York, unde participă la Adunarea Generală a ONU. Asociaţia United Against Nuclear Iran (UANI) a cerut conducerii hotelului Warwick să refuze să-i găzduiască pe Ahmadinejad şi pe membrii delegaţiei sale şi a făcut apel la boicotarea lanţului internaţional căruia îi aparţine hotelul. ”Ahmadinejad este liderul unui regim criminal, care este aliat cu al-Qaida şi alţi terorişti şi este vinovat de încălcări atroce ale drepturilor omului”, a afirmat preşedintele UANI, Mark Wallace. Asociaţia a finanţat instalarea în apropiere de Times Square a unui panou cu o imagine a lui Ahmadinejad şi textul ”În timp ce noi comemorăm zece ani de la 11 septembrie 2001, partenerul discret al al-Qaida vine la New York”.

Iranul respinge acuzaţiile potrivit cărora ar acorda azil militanţilor al-Qaida şi susţine că nu există legături între Teheran şi extremiştii care au comis atentatele din 2001 de la New York şi Washington. Ahmadinejad se va adresa, astăzi, Adunării Generale a ONU şi va susţine o conferinţă de presă, vineri. Vizitele la sediul ONU din New York ale liderului iranian au provocat proteste în mai multe rânduri. Anul trecut, el a provocat un adevărat scandal în urma discursului susţinut la Adunarea Generală a ONU, acuzând SUA că au înscenat atentatele din 11 septembrie. În 2009, mai multe delegaţii au părăsit sala în semn de protest faţă de discursul lui Ahmadinejad, pe care l-au calificat drept ”plin de ură şi antisemit”.