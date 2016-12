Ahmadinejad pune la îndoială versiunea oficială a atentatelor de la 11 septembrie 2001

Preşedintele iranian, Mahmoud Ahmadinejad, a pus din nou la îndoială, într-o reuniune cu presa, duminică seară, în Qatar, versiunea oficială privind atentatele de la 11 septembrie 2001 din SUA, susţinând că aceste atacuri au fost folosite ca pretext pentru intervenţia în Afganistan. “Ceva s-a produs la New York şi nimeni nu ştie nici până în prezent care au fost principalii autori. Nicio parte independentă nu a fost autorizată să încerce să îi identifice pe autori”, a declarat Ahmadinejad. “După atentatele împotriva turnurilor gemene de la World Trade Center (WTC), soldate cu aproape 3.000 de victime, americanii au spus că în Afganistan se ascund terorişti şi NATO şi-a mobilizat toate resursele şi a atacat această ţară”, a adăugat el. Ahmadinejad afirmase deja că “versiunea americană a atentatelor de la 11 septembrie reprezintă o minciună”, după ce ele au fost revendicate în repetate rânduri de reţeaua extremistă al-Qaida, condusă de Osama ben Laden. Această reţea s-ar ascunde, după comiterea atentatelor, în zone de la frontiera dintre Afganistan şi Pakistan. “Puterile coloniale încearcă să creeze tensiune în regiune, pentru a crea divizări între ţările sale”, a spus Ahmadinejad, a cărui ţară este temută de unii dintre vecinii săi arabi, printre care Arabia Saudită, pentru politica sa regională şi programul său nuclear controversat. “Aceste puteri îşi continuă campania de propagandă şi război psihologic pentru a diviza ţările din regiune, cu scopul de a vinde arme”, a adăugat el, apreciind că această politică nu va reuşi.

Ahmadinejad a avertizat, duminică, că orice atac contra ţării sale ar conduce la distrugerea Israelului. “Entitatea sionistă şi SUA lovesc orice ţară din regiune când vor şi nu aşteaptă să aibă permisiunea, dar, pentru moment, ele nu sunt în măsură să o facă”, a adăugat Ahmadinejad. “Iranul are capacitatea de răspunde dur”, a mai spus el. Israelul nu a exclus niciodată opţiunea militară în dosarul nuclear iranian. Teheranul, în pofida negaţiilor sale, este bănuit de ţările occidentale şi statul evreu că încearcă să se doteze cu arma nucleară, sub acoperirea unui program civil. Ahmadinejad a estimat că declaraţiile evocând eventuale atacuri contra ţării sale sunt destinate să pună Iranul sub presiune. “Nu va fi război contra Iranului”, a afirmat el. În afară de aceasta, el a criticat din nou recenta reluare a negocierilor de pace israeliano-palestiniene, evocând o “decădere a Israelului”.