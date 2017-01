Ai bani mulți, n-ai subvenție la căldură

FĂRĂ SUBVENȚII PENTRU CEI CU MAȘINI DE LUX În contextul în care reprezentanții RADET Constanța au spus, luni, că speră ca Primăria Constanța să găsească soluţii pentru a se acorda subvenţii la încălzire tuturor familiilor din oraș, nu numai celor cu venit mic, primarul Constanței, Radu Mazăre, a declarat că acest lucru nu este posibil. Și nu doar din cauza restricțiilor financiare care ar împiedica municipalitatea să subvenționeze căldura pentru toți locuitorii, ci pentru că nu este „moral, normal și echitabil să subvenționez niște oameni care câștigă bani mulți“. „Nu am discutat despre acest lucru, însă asta e politica mea, pe care mi-am asumat-o și am prezentat-o și în alegeri“, a declarat Mazăre. În schimb, primarul spune că va analiza, în funcție de acțiunile care vor reveni Primăriei de la Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (CN APMC), dacă le va primi de la Guvern, posibilitatea de creștere a subvenției pentru cei care primeau deja ajutor din partea municipalității. Totodată, după cum a spus și în alte rânduri, Mazăre a vorbit despre posibilitatea creșterii plafonului de subvenție astfel încât să beneficieze cât mai mulți constănțeni de sprijin din partea autorității locale. „În niciun caz nu vor primi subvenție din impozitele noastre cei cu mașini de lux și care câștigă de la rezonabil în sus. Am spus-o și o spun de mulți ani. E politica mea, pe care o mențin, pentru că ajutorul se acordă, în toată lumea, celor care au nevoie. Acesta este principiul echității și egalității sociale: să aduni și să-i sprijini pe cei care sunt în nevoie“, a precizat Mazăre, dând exemplul personal și spunând că n-ar putea să beneficieze de sprijin luând din bugetul local. Pe lângă banii care ar putea veni din dividendele de la CN AMPC, primarul a precizat că analizează posibilitatea de a mai dizloca fonduri și din alte părți pentru a putea acoperi majorarea subvențiilor.

„NU“ PRELUĂRII CET CU TOT CU DATORII Tot ieri, primarul Constanței a dezvăluit faptul că preluarea CET de către Primărie este în impas. Și asta pentru că datoriile pe care le are societatea către stat sunt foarte mari. „Există un proiect și vor să ne dea CET-ul cu tot cu datoria de 40 de milioane de euro. Când am auzit acest lucru am refuzat, pentru că nu putem pune o asemenea cocoașă pe spinarea constănțenilor. Cele 40 de milioane provin dintr-o datorie și din penalități majorate pentru că Guvernul, când era PDL la putere, nu a acordat subvenția și din cauza asta a impus penalități Fiscul - Agenția Națională de Administrare Fiscală. De ce să le plătească constănțenii? Le-am spus: atunci vă țineți CET-ul acolo până când găsim o modalitate de a porni de la zero și de a face un lucru care să și funcționeze temeinic“, a declarat Mazăre. Refuzul primarului de a prelua CET a venit și în contextul în care Primăria Constanța ar fi trebuit să ia, odată cu activele, și litigiile pe care societatea le are.