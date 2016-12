Ai fost atent când ai semnat contractul pentru abonamentul de telefon?

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a primit, în primul trimestru, 314 plângeri de la utilizatorii de servicii de comunicaţii, din care 36% au reclamat aspecte legate de derularea contractelor încheiate cu furnizorii. \"Nemulţumirea utilizatorilor provine, în principal, din neînţelegerea prevederilor din contracte, generată fie de complexitatea acestora şi informarea insuficientă din partea furnizorilor, fie de faptul că utilizatorii nu citesc cu atenţie contractele la momentul semnării lor. Se ajunge astfel la situaţii în care utilizatorii nu cunosc nici măcar prevederile referitoare la unităţile incluse (minute, MB), tarifele aplicabile, instalarea/activarea serviciului, durata contractului şi condiţiile de reînnoire a acestuia\", se arată într-un comunicat al ANCOM. Alte aspecte semnalate autorităţii au vizat neînţelegeri privind modalitatea în care sunt tarifate şi facturate serviciile de comunicaţii electronice - 14%, precum şi calitatea acestora - 8%. \"Cu privire la acest din urmă aspect, utilizatorii au reclamat, printre altele, viteza scăzută de transfer a datelor în cazul serviciului de acces la internet (deşi în cele mai multe cazuri aceasta nu era garantată prin contract) şi întârzieri la instalarea serviciului contractat\", se mai arată în comunicat. Problemele reclamate de utilizatori în intervalul 1 ianuarie-31 martie sunt similare cu cele înregistrate pe parcursul anului 2012, când ANCOM a primit un număr de 1.241 de sesizări. Şi în 2012 utilizatorii au semnalat ANCOM probleme privind derularea contractelor încheiate cu furnizorii de servicii de comunicaţii - 33%, neînţelegeri privind modalitatea de facturare a serviciilor - 12%, probleme tehnice apărute la furnizarea serviciilor - 10%, precum şi cazuri în care calitatea serviciilor era sub aşteptările abonaţilor - 7%. În ceea ce priveşte categoriile de servicii de comunicaţii reclamate, cele mai numeroase plângeri primite de ANCOM în primul trimestru al anului se referă la serviciile de telefonie mobilă - 32%, urmate de serviciile de acces la internet fix - 15% şi internet mobil - 12%. \"Comparativ, cele mai multe probleme reclamate de utilizatori în anul 2012 au vizat serviciile de telefonie mobilă - 25%, urmate de serviciile de acces la internet fix - 16% şi serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale - 14%\", se spune în comunicat. Datele ANCOM centralizate pentru anul 2012 arată că cele mai multe petiţii formulate de utilizatori s-au referit la serviciile de comunicaţii furnizate de RCS&RDS - 29%, Orange Romania - 18%, Romtelecom - 17%, Vodafone Romania - 14%, Cosmote Romania -13%. \"În primul trimestru al acestui an , utilizatorii au reclamat cele mai multe probleme asociate furnizării serviciilor de comunicaţii din partea operatorilor RCS&RDS - 25%, Cosmote -22%, Romtelecom - 18%, Orange - 17% şi Vodafone - 10%\", se arată în comunicat. O problemă reclamată tot mai des la ANCOM se referă la contractele încheiate telefonic între utilizatori şi furnizorii de servicii de comunicaţii, cunoscure şi sub denumirea de contracte la distanţă. Principalele aspecte semnalate de utilizatori sunt, pe de o parte, neînţelegerea ofertei care li se comunică telefonic şi, pe de altă parte, neînţelegerea faptului că acceptul lor, comunicat telefonic, are drept consecinţă încheierea unui contract care produce aceleaşi efecte ca un contract scris.

Mulţi utilizatori finali nu ştiu că încheierea unui contract la distanţă (prin telefon, e-mail, fax, aplicaţie online etc.) este legală, însă un astfel de contract se poate încheia doar în anumite condiţii prevăzute de lege. \"Astfel, după prezentarea ofertei de către furnizor şi acceptul utilizatorului, acesta din urmă trebuie să primească informaţiile şi în formă scrisă, având dreptul de a renunţa la contract, fără invocarea vreunui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la data transmiterii informaţiilor de către furnizor. Oferta prezentată prin telefon, e-mail sau alt mijloc de comunicaţie trebuie să includă, printre altele, caracteristicile esențiale ale serviciilor oferite şi perioada de valabilitate a ofertei sau a tarifelor\", se mai arată în comunicat. ANCOM poate interveni în situaţiile în care furnizorii (servicii de telefonie, internet, televiziune) încalcă drepturile de informare ale utilizatorilor, nu oferă serviciul de portabilitate a numerelor, nu includ anumite informaţii în contract sau nu respectă legislaţia specifică din domeniul comunicaţiilor. De asemenea, în anumite situaţii, ANCOM poate face demersuri pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor dintre utilizatorii finali şi furnizorii de servicii de comunicaţii.