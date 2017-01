Ai pensie mai mică de 2.000 de lei? Scapi de impozit!

Dacă ai pensie mai mică de 2.000 de lei, ai toate șansele să scapi de impozitele pe venituri și de contribuția la asigurări de sănătate. Asta se va întâmpla, desigur, numai dacă vor aleșii, care sunt convocați săptămâna aceasta într-o ședință extraordinară pentru a vota mai multe modificări la Codul Fiscal.

Cei care au pensii mai mici de 2.000 de lei ar putea să scape de povara impozitelor. Acest lucru se va întâmpla numai dacă noii deputați vor aproba un proiect de lege ce prevede exact acest lucru. Ei au fost convocați în ședință extraordinară joi, 5 ianuarie, pentru a vota mai multe modificări în Codul Fiscal. Printre acestea se numără și eliminarea impozitelor pe venit și a contribuției aferente asigurării de sănătate în cazul pensiilor mai mici de 2.000 de lei. Această propunere legislativă vine la câteva luni după ce, la propunerea unui deputat, Senatul a adoptat, ca primă cameră sesizată, un proiect legislativ prin care pensiile mai mici de 1.050 de lei erau scutite de impozite. Potrivit proiectului ce va fi analizat de către aleșii din Camera Deputaților, contribuțiile la asigurarea de sănătate pentru pensionarii ce vor fi scutiți de această obligație vor fi suportate din bugetul de stat. Dacă acest lucru va slăbi considerabil vistieria țării vom ști doar dacă legea de modificare a Codului Fiscal va intra în vigoare, iar acest lucru se va întâmpla dacă legea va fi promulgată de președintele Klaus Iohannis.

RECALCULAREA PENSIILOR SE TERMINĂ ÎN 2200, ERA TEHNOCRAȚILOR

Între timp, ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, transmite ultimele mesaje ale neputinței sale, plângându-se acum de activitatea Comisiei Centrale de Soluționare a Contestațiilor, organism care se ocupă de recalcularea pensiilor. „Comisia Centrală de Soluţionare a Contestaţiilor funcţionează prost! De când am venit, am încercat să găsim soluţii, să o facem să funcţioneze mai bine, dar tot prost merge. Am încercat să eficientizăm munca oamenilor, dar toate propunerile s-au lovit de „nu avem bani, nu avem oameni, nu avem bani, nu avem oameni, nu putem”. Nu vreau să îi critic pe colegii mei de acolo, dar mi se pare că sunt prinşi într-un cadru instituţional de tip vechi, în care sunt stat în stat şi în care nu or să poată să iasă de acolo decât dacă îşi asumă o reformă de substanţă la nivel motivaţional şi instituţional. În ritmul actual, vom termina recalcularea pensiilor în 2200”, a declarat Pîslaru. Poate în Guvernul Tehnocraților chiar așa s-ar întâmpla. Asta nu înseamnă că un guvern politic face minuni, dar nici să acceptăm neputința continuă a celor care promit reforme nu e o soluție.