Ai reclamații privind locurile de parcare? Primăria Constanța așteaptă sugestii

19:04:14 / 31 Octombrie 2016

parcari

pe bune???este o intrebare adresata constantenilor???dar cate locuri de parcare s-au construit in oras in epoca de aur ? este usor sa pui o banana pe sosea si sa iei banii de la soferi. situatia se cunoaste: soferii sunt multumiti de sosele de parcari de semafoare de cersetori de absolut tot!multumim partidului ! asa ca raspuns pt autorul articolului: soferii parcheaza pe trotuar ca nu au unde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pur si simplu.toate spatiile dintre blocuri au fost date in parcari s-au construit blocuri.deci intrebarea este destul de stupida