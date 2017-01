Ai Weiwei șochează publicul cu o expoziție în care apare încarcerat, într-o catedrală din Spania

Artistul chinez Ai Weiwei a reprodus scene din perioada sa petrecută într-o închisoare din China, pentru o nouă instalație de artă din cadrul unei epoziții din Spania, alcătuită dintr-o serie de diorame în mărime aproape naturală, înfățișând scene din cele 81 de zile de detenție, informează Reuters. Vizitatorii expoziției, care are loc într-o catedrală din centrul Spaniei, trebuie să se uite prin niște găuri făcute într-o serie de cutii gri, dure, pentru a vedea scene 3D care îl înfățișează pe Ai Weiwei supravegheat de doi paznici în uniforme, în timp ce acesta mănâncă, doarme, face duș și utilizează toaleta din celula sa minusculă.

Ai Weiwei, unul dintre cei mai cunoscuți artiști și activiști politici din China, a fost încarcerat timp de 81 de zile, fiind acuzat de evaziune fiscală, în anul 2011. Autoritățile chineze i-au confiscat pașaportul, returnându-i-l abia în iulie anul trecut. Instalația sa S.A.C.R.E.D. este o operă care face parte dintr-o serie de evenimente sub titlul ”The Poetry of Freedom”, având loc în Spania, pentru a marca a 400-a comemorare a morții scriitorului Miguel de Cervantes. Scriitorul spaniol a fost sclav în Algeria, timp de cinci ani, la finalul secolului al XVI-lea și a petrecut mai multe luni de zile într-o închisoare din Spania, pentru evaziune fiscală, perioadă în care se crede că i-a venit ideea pentru capodopera sa, ”Don Quijote”. Un citat din romanul cavaleresc care spune povestea unui mic nobil de vârstă mijlocie obsedat de idealurile calaveriei, care călătorește de-a lungul Spaniei centrale alături de scutierul său fidel, Sancho Panza, înfrumusețează peretele expoziției de la Cuenca: ”Libertatea, Sancho, este unul din darurile cele mai prețioase pe care i le-a dat vreodată cerul unui om”. Vernisajul expoziției găzduite de catedrala de secol XII din cetatea fortificată din Cuenca are loc pe 26 iulie și aceasta va fi deschisă până pe 6 noiembrie.

Ai Weiwei este un artist şi un sculptor contemporan chinez care trăieşte în Beijing. Acesta a fost de mai multe ori arestat în China, deoarece este un militant pentru drepturile omului şi a criticat sistemul totalitar din această ţară. În vârstă de 58 de ani, artistul a devenit cunoscut pe plan internaţional după ce a criticat, în numeroase rânduri, politica Guvernului chinez faţă de democraţie, libertatea de expresie şi drepturile omului. A dispărut brusc de la domiciliu, la jumătatea anului 2011, şi a fost încarcerat, fără a fi pus sub acuzare, vreme de aproape trei luni, pentru o presupusă infracţiune economică. Printre condiţiile eliberării sale, autorităţile chineze i-au impus şi restricţia de călătorie în afara ţării pe o perioadă de un an.