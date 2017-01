Aida Abagief, o viaţă dedicată cântului

Poartă numele unei celebre opere verdiene şi timp de trei decenii, s-a identificat cu Teatrul Liric de la malul mării, pe scena căruia a cântat în peste 2000 de spectacole de operă, operetă şi concerte, iar de curând, pe 14 iunie, a împlinit 74 de ani. Soprana Aida Abagief este un nume rostit cu mândrie de elevii şi studenţii săi, cărora le împărtăşeşte cu generozitate din vasta sa experienţă profesională. În prezenţa câtorva colegi de la Facultatea de Arte, printre care s-a aflat şi pianistul conf. univ. dr. Daniel Sărăcescu, Aida Abagief a împărtăşit cu generozitate, celor prezenţi, câteva din cele mai frumoase amintiri ale sale. „M-am bucurat de foarte multă dragoste din partea publicului constănţean. Şi acum, la vârsta aceasta, mulţi se întreabă dacă mai trăiesc sau nu. Aida Abagief nu a murit”, a specificat marea soprană.

Artista a venit la Constanţa în anul 1960, imediat după absolvirea Conservatorului „Ciprian Popescu”, pentru a oferi publicului ceea ce învăţase de la renumita Arta Florescu. Aida Abagief se numără printre membrii fondatori ai Facultăţii de Arte, specializarea Interpretare Muzicală - Canto, a Universităţii „Ovidius”, la dimensiunea de artistă lirică adăugându-se cea de pedagog (1998-2004). De altfel, în perioada 1990-1998 a fost profesoară de canto la Liceul de Artă din Constanţa, formând elevi din clasa a IX-a până în clasa a XII-a, care au devenit, în urma examenelor de admitere, studenţi ai conservatoarelor din ţară. Printre discipolii săi se numără Vasile Moldoveanu, solist la Metropolitan Opera, New York, Daniel Miloş (Germania), Madeleine şi Ionuţ Pascu, solişti la Opera Naţională din Bucureşti, dar şi nume cu rezonanţă pe scena lirică de la malul mării, precum Mădălina Diaconescu şi Doru Iftene.

„Eu m-am născut pentru a doua oară, la Constanţa. Teatrul a fost casa mea. Aici este sufletul meu”, a spus Aida Abagief. Soprana nu poate uita oraşul unde s-a consacrat şi crede că nu ar putea trăi fără răsăritul de soare de la malul mării şi fără „animăluţele” din cartier pe care le îngrijeşte şi hrăneşte cu promptitudine. „Iubesc florile, iubesc animalele, am iubit şi oamenii şi încă îi mai iubesc, dar nu mai am sufletul pe care l-am avut. Am constatat că, făcând bine, reversul a fost întotdeauna rău”, a spus, cu amărăciune, soprana. Printre altele, doamna cântului liric de la malul mării a rememorat şi întâlnirea cu maestrul Jean Constantin, care i-a oferit sprijinul său încă din primul an al şederii sale la Constanţa.

Ca prim-solistă, soprana Aida Abagief a cântat în compania marilor interpreţi Ion Dacian, Dorin Teodorescu, Valentin Teodorian, Nicolae Herlea, Ludovic Spiess, Ion Buzea şi David Ohanesian.