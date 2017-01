AIESEC Constanţa prezintă “Learn Today. Build Tomorrow” 2009

Sîmbătă, 31 ianuarie, ora 12.00, la Biblioteca Judeţeană „I.N. Roman” din Constanţa are loc prezentarea proiectului Learn Today. Build Tomorrow, realizat de AESEC Constanţa şi finanţat de programul european Tineret în Acţiune. Learn Today. Build Tomorrow (Învaţă azi, Construieşte mîine) este dedicat elevilor din liceele constănţene, interesaţi de dezvoltarea personală şi profesională. Proiectul este o iniţiativă de educaţie non-formală, ce doreşte a veni în ajutorul elevilor de liceu, printr-o serie de module săptămînale prin intermediul cărora participanţii vor dobîndi noi abilităţi şi îşi vor dezvolta capacităţile pesonale. Aflat la cea de a treia ediţie proiectul vine cu o structură nouă, ce are ca principal obiectiv crearea unui cadru în care participanţii au posibilitatea de a-şi descoperi şi dezvolta abilităţi ca: spiritul de echipă, comunicarea, creativitatetea şi crearea brandului personal, toate acestea printr-un proces de învăţare activă, facilitat de trei stagiari internaţionali ce permit conectarea participanţilor la un mediul internaţional de învăţare şi înţelegerea tendinţelor sociale la nivel global. Finalizarea proiectului se va materializa prin punerea în practicã a unui proiect, pe baza problemelor identificate în societate. Evenimentul din această sîmbătă îşi propune paticiparea a 50 de elevi, doi stagiari internaţionali, foşti participanţi la proiect, membrii AIESEC, profesori din liceele constănţene participante la proiect şi reprezentaţi ai presei. Conţinutul evenimentului de sîmbătă are ca principal obiectiv prezentarea detaliată a proiectului şi impactul pe care ediţiile trecute l-a avut asupra participanţilor.