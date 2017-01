Aihan Omer, succesorul lui Râşniţă

Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal s-a întrunit, ieri, la Piatra Neamţ, pentru a stabili viitorul selecţioner al Naţionalei masculine. Cu opt voturi pentru, trei împotrivă şi două abţineri, Aihan Omer a fost numit antrenor Naţionalei, semnînd un contract pe un an. Succesorul lui Lucian Râşniţă îşi va alege în următoarea perioadă colectivul tehnic. El are ca obiectiv calificarea la Campionatul Mondial din 2009, din Croaţia, şi are un contract valabil pînă la încheierea jocurilor de calificare - iunie 2008. După barajul de calificare la CM 2008, Federaţia Română de Handbal va decide continuarea sau oprirea colaborării cu Aihan Omer. “L-am ales pe Omer pentru că este cel mai bun. În ultimii trei ani a fost la toate cursurile de perfecţionare din străinătate plătindu-şi singur cheltuielile. E tobă de handbal şi mai are şi noroc”, a declarat, ieri, vicepreşedintele Federaţiei Române de Handbal, Petru Paleu, după întrunirea de la Piatra Neamţ. “Mă simt onorat că am fost numit antrenorul Naţionalei, cu atîât mai mult cu cît a fost un fel de concurs, cu Vasile Stîngă, în premieră. De obicei, antrenorii sînt numiţi la Naţională, dar acum a fost diferit. Sincer, nu am crezut că voi cîştiga. Am crezut că Vasile Stîngă are mai mulţi simpatizanţi în Consiliul de Administraţie. Am înţeles că e vorba de un contract pe un an, pînă după meciurile din play-off-ul Campionatului Mondial din 2009. Mă surprinde perioada scurtă, dar ne vom apuca de treabă, pentru că ne dorim cu toţii, eu, jucătorii şi federaţia, să ne calificăm la Mondialele din 2009”, a declarat noul tehnician al Naţionalei.

Aihan Omer, care va pregăti în paralel pe UCM Reşiţa, l-a avut ca principal contracandidat pentru funcţia de selecţioner pe antrenorul Stelei, Vasile Stîngă. Aihan Omer (născut pe 27 iunie 1960) şi-a început cariera de antrenor în 1990 la grupele de copii de la CSŞ Medgidia. În 1993, a promovat din Campionatul Judeţean în Divizia B, cu Cimentul Medgidia. În perioada 1995-98 a fost antrenor la prim-divizionara Dacia Piteşti. În 1999, Aihan Omer a cucerit titlul naţional şi Cupa României cu Minaur Baia Mare. În sezoanele 2001-2002 şi 2002-2003 a realizat eventul cu Fibrex Piatra Neamţ. În 2003, a preluat pe HCM Constanţa, obţinînd trofee în fiecare an: titlul în 2004, Cupa României în 2005, eventul în 2006. Palmaresul european al antrenorului Aihan Omer cuprinde participarea în Liga Campionilor cu Minaur Baia Mare, în grupele Ligii Campionilor cu Fibrex (2002 şi 2003), semifinala Challenge Cup cu HCM Constanţa (sezonul 2003-2004), şi tot o semifinală, dar în Cupa Cupelor, tot cu HCM Constanţa (sezonul 2005-2006). În vara anului 2006, Aihan Omer a preluat pe UCM Reşiţa, cu care a cîştigat Cupa Challenge în această primăvară.