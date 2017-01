AIR va concerta la Sala Polivalentă

Concertul pe care formaţia AIR îl va susţine la Bucureşti, pe 11 februarie 2010, va avea loc la Sala Polivalentă din capitală, informează organizatorul evenimentului, compania One Eve. Biletele pentru acest spectacol vor fi puse pe piaţă la preţul de 95 lei şi vor putea fi procurate, începând de vineri, online, pe site-urile MyTicket.ro, Eventim.ro, TicketPoint.ro, precum şi din reţelele Diverta şi Germanos, librăriile Cărtureşti, magazinele Vodafone, Muzica, Off The Record, Sala Palatului.

AIR este un duo francez format din Nicolas Godin şi Jean-Benoît Dunckel. Numele trupei reprezintă un acronim pentru „Amour, Imagination, Rêve\" („Dragoste, Imaginaţie, Vis”). De la debutul din anul 1998, şi până în prezent, formaţia s-a plasat pe o orbită sonoră originală, muzica sa fiind influenţată de artişti precum Jean Michel Jarre, Vangelis, Pink Floyd şi Serge Gainsbourg. La sfârşitul anului trecut, AIR a împlinit zece ani de carieră muzicală, cu un palmares de invidiat: peste şase milioane de albume vândute, peste 500 de concerte în întreaga lume şi prezenţe neîncetate în primele locuri din topurile internaţionale. Ultimul lor material discografic, „Love 2\", a fost lansat la începutul lunii octombrie a acestui an.