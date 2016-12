AJOFM cere bani de la europeni

Formarea profesională a şomerilor nu mai reprezintă o prioritate pentru guvernanţi, care au ajuns, cel mai probabil, la concluzia că nu merită să dai bani pentru recalificarea unei persoane fără loc de muncă, în condiţiile în care, oricum, nu sunt posturi disponibile. Aşa se face că Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa nu mai are fonduri pentru derularea a trei cursuri de formare profesională care ar fi trebuit să se desfăşoare în perioada următoare. „Pentru perioada până la sfârşitul anului erau programate cursuri de formare pentru meseriile de barman, zugrav şi zidar. Am solicitat fonduri de la bugetul de stat pentru a putea să le organizăm şi pe acestea, însă...”, a declarat directorul AJOFM, Romulus Mincă. Pentru că, pe viitor, fondurile de la bugetul de stat sunt incerte, conducerea AJOFM s-a reorientat către fondurile europene. În prezent, AJOFM Constanţa are depuse opt proiecte de parteneriat cu diferite organizaţii nonguvernamentale şi două pentru cofinanţare europeană. De asemenea, pentru anul 2011, reprezentanţii instituţiei au solicitat, de la bugetul de stat, fonduri pentru instruirea a 1.200 de persoane. „Este posibil să nu ne fie aprobate toate proiectele şi să obţinem finanţare de la bugetul de stat pentru mai puţine persoane, însă sperăm să putem forma măcar 1.600 de persoane anul viitor”, a adăugat Romulus Mincă. La sfârşitul lunii august erau înregistraţi 16.924 de şomeri, dintre aceştia aproximativ 6.000 fiind neindemnizaţi. Rata şomajului este, în prezent, de 5,1%. Directorul AJOFM preconizează că, până la sfârşitul anului, rata şomajului va ajunge, cel mult, la 6,2%.