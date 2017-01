Ajuotare de stat pentru salvarea companiilor, în caz de criză

Guvernul va putea acorda, anul viitor, în caz de criză, \"ajutoare de salvare\" agenţilor economici, aceste ajutoare de stat fiind acceptate de Comisia Europeană, a declarat preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), Teodor Atanasiu. Guvernul României a întocmit un program anticriză, potivit spuselor lui Atanasiu, pentru a atenua efectele crizei economice europene care ar urma să afecteze şi România, iar acest program l-a notificat la Comisia Europeană, primind aviz favorabil. \"Una dintre primele măsuri pe care le-am luat a fost să facem un program anticriză pe care să-l notificăm şi la Comisia Europeană, cum aveam obligaţia. Am notificat Comisia Europeană şi am şi primit răspunsul pozitiv pentru propunerea noastră. Ca urmare, am promovat o ordonanţă de urgenţă prin care Guvernul României poate acorda ajutoare de stat, se numesc ajutoare de salvare, pentru acei agenţi economici care cu aceste ajutoare de salvare, pe baza unor planuri de afaceri bine puse la punct, îşi pot redresa sau îşi pot schimba destinaţia serviciilor sau a produselor pe care le oferă, astfel încît să rămînă în piaţă şi să rămînă profitabili\", a afirmat Atanasiu. Potrivit preşedintelui AVAS, ajutoarele de salvare vor putea fi acordate pentru toate societăţile comerciale, în special celor care oferă foarte multe locuri de muncă.