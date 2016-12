“Ajută un copil să citească. Ajută un copil să viseze”

La Muzeul de Artă din Constanţa, mîine, 8 octombrie 2009, începînd cu ora 10:00, va avea loc evenimentul “Read for the record”, care vine în sprijinul campaniei internaţionale concepută de organizaţia Jumpstart. Aceasta are ca scop atingerea unui nou record mondial de cititori ai aceleaşi cărţi, prin încurajarea copiilor, a familiilor acestora şi a educatorilor să participe la cel mai mare eveniment de lectură pentru preşcolari care a avut loc vreodată. Doritorii de toate vîrstele sînt invitaţi să viziteze siteul www.readfortherecord.org, să se înregistreze şi să citească cartea oficială a campaniei, “Omida mîncăcioasă”, scrisă de Eric Carle. Invitată de onoare a evenimentului este Cristina Tamaş, renumita scriitoare din Constanţa, care va citi copiilor povestea campaniei. “Cele mai recente cercetari susţin importanţa dezvoltării abilităţilor de citire a copiilor, încă din perioada preşcolară, ca un element de bază în dezvoltarea lor ulterioră. ”Read for the record” este o manieră pozitivă de a creşte gradul de conştientizare referitor la educaţia timpurie”, afirmă Melina Iordache, coordonator al programului FasTracKids Constanţa. Pentru un impact mai mare asupra mediului local, în aceeaşi zi, sînt invitate să participe la campanie mai multe grădiniţe din Constanţa care încurajează lectura pentru preşcolari. Acestea îşi vor rezerva timp, pe 8 octombrie, pentru a citi cartea “Omida mîncăcioasă”, pusă la dispoziţie gratuit de FasTraKids Constanţa. FasTracKids s-a implicat în această campanie avînd o viziune comună cu cea a celor de la Jumpstart. Programul reuşeşte să fructifice la maximum fereastra de oportunitate deschisă copiilor în perioada cuprinsă între 3 şi 8 ani. FasTracKids este considerat o revoluţie a învăţării, deoarece renunţă la sistemul tradiţional ce presupune acumularea cunoştinţelor prin memorizare şi repetiţie, bazîndu-se în schimb pe educaţia de tip “enrichment” care stimulează copiii să gîndească creativ şi încurajează transferul şi punerea în practică a cunoştinţelor. Pentru ca publicul constănţean să se familiarizeze cu metodele de predare revoluţionare promovate de către FasTracKids, centrul din Constanţa oferă posibilitatea tuturor copiilor înscrişi în campania „Read for the record” de a participa la o lecţie gratuită (site www.ftk.ro).