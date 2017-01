Televiziunea Neptun, împreună cu Asociaţia „Oncologic Rom”, a organizat, vineri, cu prilejul Zilei Internaţionale a Copiilor Bolnavi de Cancer, în incinta complexului comercial Tom, o emisiune teledon în scopul colectării de fonduri şi obiecte destinate ajutorării celor peste 460 de copii bolnavi de cancer din judeţul Constanţa. La apelul umanitar lansat de TV Neptun şi „Oncologic Rom” au răspuns personalităţi ale vieţii politice, muzicale, sportive, cultural-artisce, autorităţi locale şi judeţene, dar şi sute de oameni care au ţinut să se alăture acestei campanii de suflet, intitulată „Ajută un Înger”. Drama micuţilor în suferinţă, dar şi a familiilor acestora, aflate în imposibilitatea de le asigura tratamentul care le-ar putea prelungi viaţa sau care le-ar reda, poate, speranţa de vindecare, din cauza preţurilor extrem de ridicate ale medicamentelor, a impresionat numeroase persoane, atît vedete, cît şi oameni simpli.

Timp de mai bine de cinci ore, în platoul emisiunii transmise în direct de TV Neptun şi prezentată de Tania Budi, s-au primit donaţii din partea unor persoane publice, fundaţii, a constănţenilor cu posibilităţi materiale, dar, surprinzător, mai ales din partea unor bolnavi de cancer şi a pensionarilor. De asemenea, elevi şi preşcolari din Constanţa le-au dăruit celor de-o seamă cu ei, dar care nu se pot bucura de copilărie, cărţi şi jucării. În acelaşi timp, la cele trei numere de telefon cu suprataxa de 5, 7 şi 10 euro, au răspuns sutelor de apeluri primite din partea cetăţenilor vedete ale TV Neptun, printre care Mircea Taiss şi Elena Calcan, precum şi nume de referinţă ale scenei sportive, politice, cultural-artistice româneşti: Gheorghe Hagi, Lavinia Şandru, Vasile Stîngă, Cătălina Ponor, Daniela Sofronie, Elena Frîncu, Mihai Trăistariu, Mădălin Voicu, Corina Chiriac, Andreea Antonescu, Ileana Şipoteanu, Mirela Pană, Daniela Vlădescu, Cristian Şofron, Cornel Ilie de la „Vank”, Andreea Antonescu, Simona Halep, Laurenţiu Toma, Ţăndărică şi Stelu Enache. Mai mult, la acţiune a participat şi primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, care a răspuns, de asemenea, la telefon şi a făcut o donaţie de 2.000 de euro, pentru tratamentul unui copil în vîrstă de zece ani, Ionuţ Cristian Tudorache, diagnosticat cu o formă severă de hemofilie, o boală rară, al cărei tratament estre extrem de costisitor. „Ionuţ s-a născut cu o boală rară, nu i se coagulează sîngele. El are zece ani şi i s-a descoperit boala la vîrsta de un an şi de atunci se chinuieşte, el nu a avut copilărie. Durerea noastră cea mai mare este că nu avem medicamente pentru Ionuţ, un flacon de medicamente costă peste 10 milioane de lei vechi şi este valabil în corp doar 24 de ore. Noi, familia, bunica şi părinţii, nu ne permitem să luăm nici măcar un flacon pe lună”, a spus cu lacrimi în ochi bunica lui Ionuţ, Olivia Tudorache. Micuţul însă, la vîrsta de numai zece ani, deşi este perfect conştient de boala sa extrem de gravă, încearcă să fie curajos şi să înfrunte situaţia. „Cel mai mult îmi doresc să fiu sănătos, asta-i tot…”, a spus Ionuţ, fără să-şi piardă zîmbetul.

Referitor la demersul umanitar iniţiat de TV Neptun şi Asociaţia „Oncologic Rom”, primarul Radu Mazăre a declarat: „Au făcut o treabă de suflet, extraordinară şi e bine ca nimeni să nu uite că lucrurile bune ţi le întoarce Dumnezeu pe lumea asta”.

Sute de oameni s-au alăturat campaniei iniţiate de TV Neptun şi Asociaţia „Oncologic Rom”

Pe parcursul emisiunii teledon „Ajută un Înger”, s-au primit la cele trei numere de telefon cu suprataxă 690 de apeluri, iar suma strînsă a fost de 4950 de euro: 0900.900.200, tarif 10 euro/apel – 284 apeluri, 0900.900.205, tarif 5 euro/apel – 366 apeluri, 0900.900.207, tarif 7 euro/apel – 40 apeluri. De menţionat este faptul că aceste trei numere de telefon cu suprataxă, la care se pot dona bani în contul Asociaţiei „Oncologic Rom\", cea care îi are în grijă pe copiii bolnavi de cancer, sînt operabile în reţeaua Romtelecom pînă pe data de 10 martie.

Pe platoul emisiunii găzduite de centrul comercial Carrfour s-au strîns, în urma donaţiilor făcut de constănţeni, aproape 200 de milioane de lei vechi, la care se adaugă şi alte sume venite din partea unor persoane publice, vedete, fundaţii sau persoane care au dorit să îşi păstreze anonimatul. Astfel, printre cei care au făcut donaţii importante se numără: preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Daniel Constantinescu – 2.000 de euro, directorul Direcţiei de Cultură din cadrul CJC, Cristian Zgabercea – 50 de milioane de lei vechi, Fundaţia lui Gigi Becali – 10.000 de euro, Action Television Production – 30 de milioane de lei vechi. În plus, sîmbătă, Secţia de Oncologie Pediatrică a Spitalului Judeţean Constanţa a primit 25 de paturi noi, cu saltele şi noptiere din partea Mobexpert. Toate fondurile şi obiectele strînse în urma campaniei lansate de TV Neptun şi Asociaţia „Oncologic Rom” vor ajunge atît la cei peste 460 de copii bolnavi de cancer din judeţ, cît şi la Secţia de Oncologie Pediatrică a Spitalului Judeţean Constanţa. Banii se pot depune, în continuare, în contul Asociaţiei „Oncologic Rom”, cont nr: RO42 BRDE 140SV55341361400 în euro, deschis la BRD, sucursala Constanţa.

„Sînt peste 460 de copii bolnavi de cancer la nivelul judeţului Constanţa, dar o evidenţă clară 100% nu există. În curînd, se va face un registru cu cazurile de cancer, se va realiza, la nivel naţional, o evidenţă clară a cazurilor şi sperăm ca, într-un an, să ştim cel puţin cu aproximaţie care e situaţia reală a numărului bolnavilor de cancer, atît copii, cît şi adulţi. Noi vrem să venim cu mici îmbunătăţiri, pentru că nevoile sînt foarte mari, dar dacă astăzi facem puţin, mîine puţin, dacă oamenii vor fi alături de noi, atunci vom reuşi să creăm nişte condiţii mai bune în spital”, a declarat preşedintele Asociaţiei „Oncologic Rom”, Corina Alexandru. „Eu cred că toată lumea trebuie să sprijine acest gen de acţiuni, mai ales că este vorba de copii, de probleme pe care nimeni nu şi le doreşte şi în aceste momente, cine simte şi cine doreşte, poate să sprijine, cu cît poate fiecare”, a precizat Gheorghe Hagi. Acesta a făcut o donaţie importantă, însă nu a dorit să facă publică valoarea acesteia. „Suma nu e importantă, e important că am venit şi că m-am alăturat acestei campanii. Bineînţeles că, în aceste situaţii, devii sensibil şi Fundaţia Gheorghe Hagi trebuie să sprijine şi ea asemenea demersuri cu cît poate”, a adăugat Gheorghe Hagi. La rîndul său, reprezentanta Inspectoratului Şcolar General, Rodica Fiţ, director al Casei Corpului Didactic şi inspector general adjunct, a declarat: „Ne-a revenit responsabilitatea mobilizării elevilor din întreg judeţul, am făcut-o în prima zi cînd a apărut mesajul pe postul TV Neptun. Din partea familiei, am donat, azi-dimineaţă (n. r. vineri) un cuptor, un încălzitor de biberoane, un steamer şi un aragaz de voiaj pentru deplasările copiilor, în caz că vor merge undeva organizat şi am susţinut cu tot ce am putut realizarea acestui vis extraordinar al preşedintelui Asociaţiei Oncologic Rom, Corina Alexandru, o bibliotecă specială pentru aceşti copii. Am înţeles că femeile bolnave de cancer din spital doresc să urce la copiii bolnavi de cancer şi să le citească poveşti şi atunci, în donaţiile noastre, ale celor care reprezentăm învăţămîntul din Constanţa, se regăsesc foarte multe cărţi de poveşti. Felicit întregul trust Telegraf - TV Neptun, nu e prima dată cînd colaborăm, totdeauna am regăsit în astfel de acţiuni o imagine pozitivă a celor ce sînt la catedră prin vocaţie şi sper să ne mai provocaţi”. „Sînt mulţumită că, în urma acestui eveniment, o parte din cazurile de copii bolnavi de cancer vor avea bani să îşi achiziţioneze medicamentele, măcar pentru o perioadă. Este un început şi sper ca acest eveniment să fie urmat şi de altele, să ajutăm şi alţi copii cu probleme de sănătate. Doresc să le mulţumesc tuturor celor care au participat, acest lucru demonstrează că avem cu toţii suflet. Per total, cred că această campanie a fost un succes”, a concluzionat iniţiatoarea acestui proiect, Gabriela Bădilă, director Producţie Editorială în cadrul TV Neptun.

În cadrul evenimentului, au încîntat audienţa interpreţi îndrăgiţi, printre care Mihai Trăstariu, Ileana Şipoteanu, Corina Chiriac, Andreea Antonescu, Ionuţ Galani. De asemenea, publicul a fost impresionat de Cătălina Agapie, care a interpretat piesa „Ruga unui copil”, piesă cu care a obţinut premiul al III-lea în 2005, la Mamaia Copiilor, precum şi de o piesă specială, pe muzica lui Dumitru Lupu şi versurile lui Florin Pretorian, „Toţi copiii sînt la fel”. Piesa a fost prezentată de copii-vedete veniţi din toată ţara, alături de un cor al Colegiului Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” şi de copii din Satu Mare, Petroşani şi Bucureşti.

Cele trei numere de telefon cu suprataxă 0900.900.200, tarif 10 euro/apel, 0900.900.205, tarif 5 euro/apel şi 0900.900.207, tarif 7 euro/apel rămîn operabile în reţeaua Romtelecom pînă pe data de 10 martie.