Ajutaţi să intre pe piaţa muncii

CENTRU DE CONSILIERE Mai multe persoane vulnerabile pe piaţa muncii, care fac parte din medii defavorizate, vor beneficia de servicii specializate de informare şi consiliere în carieră, pentru a reuşi să-şi găsească un job. Proiectul „Incluziune socială pentru o viaţă mai bună”, lansat vineri, la hotelul Ibis din Constanţa, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (DGASP) Constanţa, în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Constanţa, are ca obiectiv principal reintegrarea pe piaţa muncii a 250 de persoane care îşi doresc un job, dar care se confruntă cu dificultăţi. „Prin acest proiect ne propunem creşterea şanselor de integrare socio-profesională pentru persoanele de etnie rromă, persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului şi femei. În acest sens, în localitatea Murfatlar s-a înfiinţat un Centru de Incluziune Socială, unde psihologi, consilieri juridici şi vocaţionali îi vor consilia pe cei selectaţi. În plus, 150 de persoane (94 de etnie rromă, 28 cu dizabilităţi şi 28 tineri peste 18 ani care au părăsit sistemul de protecţie socială) vor urma cursuri de maseur, împletitor nuiele, barman şi limba engleză”, a declarat managerul de proiect din cadrul DGASP, Simona Mihaela Simionescu. Expertul în monitorizare şi implementare din cadrul Institutului de Dezvoltare a Resurselor Umane, Florin Răzvan Oncioiu, a declarat că organizaţia pe care o reprezintă are rolul de a-i ajuta pe acei oameni care se încriu în proiect să-şi găsească îndemânarea şi aptitudinile pentru fiecare curs în parte. „În speţă, vor completa anumite chestionare, se vor întâlni cu un psiholog care le va face un profil, după care vor fi repartizaţi în funcţie de abilităţi pentru cursurile respective. Întrucât proiectul este destinat grupurilor vulnerabile, vom avea o misiune destul de grea, însă sperăm să ne atingem scopul”, a spus Oncioiu.

Prezent la eveniment, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) Cristian Darie a subliniat importanţa acestor proiecte menite să ajute persoanele defavorizate, precizând că există o mare carenţă, pe piaţa muncii, de oameni care să cunoască anumite meserii. „Din păcate, persoanele vulnerabile, care sunt şi ţinta acestui proiect, sunt din ce în ce mai multe. Mă bucur că prin aceste programe sunt îndrumate persoanele către acele meserii de care chiar este nevoie pe piaţă, mă refer la ocupaţia de barman, împletitor de răchită, agricultor etc. Dacă doar îi pregătim fără să le găsim un loc de muncă, degeaba vor face cursuri. În urmă cu cinci ani, CJC a înfiinţat în pepinierele ei şi câteva hectare de răchită şi chiar ne făceam probleme că nu are cine să le lucreze”, a spus Darie. La rândul său, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, Răducu Popescu, a declarat că proiectul este „unul interesant, util şi conectat la realitate”. El a precizat că ISJ este preocupat de a corela specializările pe care le începe odată cu fiecare an şcolar cu nevoia socială. De altfel, ponderea liceelor tehnologice a crescut în ultimii ani, de la 50% la 60%.

DEZAVANTAJAŢI Din cauza prejudecăţior pe care le are opinia publică vizavi de persoanele de etnie rromă sau cele cu diferite dizabilităţi, accesul la formarea profesională, dar şi la integrarea pe piaţa muncii este mult îngreunat pentru acestea. Un exemplu în acest sens este şi cazul unei fete de 27 de ani, infectată HIV, care vede acest proiect ca pe o a doua şansă. „Din cauza afecţiunii pe care o am, m-am tot lovit de refuzuri în ceea ce priveşte găsirea unui loc de muncă. Îmi doresc să urmez cursul de împletitor nuiele şi poate astfel îmi voi găsi şi eu un job”; a declarat Maria.