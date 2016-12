Ajutaţi un înger!

Are numai 8 ani şi este un geniu al viorii. Se numeşte Angelo Năstase, este elev în clasa a II-a B la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” din Constanţa şi, în câteva zile, va ajunge în stradă. Angelo este foarte departe de problemele părinţilor săi şi crede sincer că totul se va rezolva: „Mamă, mă voi face mare şi voi avea eu grijă de tine, nu îţi va lipsi nimic, voi fi cel mai mare violonist!”. Această minunată lume a copiilor, unde există rezolvări pentru toate problemele, a fost însă spulberată la impactul cu realitatea. Părinţii lui Angelo, Mădălin Iulian şi Marinica Năstase, nu mai au bani să-şi plătească chiria de 200 de euro, care le asigura un acoperiş deasupra capului. Neavând nicio altă sursă de venit, vor ajunge în stradă împreună cu copiii lor. Angelo mai are două surori, una în clasa a V-a, la pian în cadrul aceluiaşi colegiu, un copil extrem de dotat, şi pe „cea mică”, care ar fi trebuit să intre la grădiniţă. „Nu au bani de grădiniţă. Mama lui Angelo a muncit în Italia însă a rămas fără serviciu acolo şi am reuşit, cu greu, să o aducem în ţară. Sunt nişte oameni minunaţi însă, din păcate, se lovesc la tot pasul de discriminarea care guvernează societatea noastră. Sunt romi şi asta-i aşează undeva, departe, pe scara socială. Mama lui Angelo mi-a povestit că a fost dată afară de pe aeroportul din Pisa, deşi avea bilet, pentru simplul motiv că este de etnie romă. A acceptat toate umilinţele pentru că i-a fost frică de repercusiuni şi singurul lucru pe care şi-l dorea era să ajungă acasă, la copiii ei”, a povestit învăţătoarea lui Angelo, Adina Tulbure, care a făcut eforturi dramatice pentru a ajuta această familie. „Talentul nu are culoare. Vreau să lupt pentru el, să îi dau această şansă, eu vreau ca el să poată spera în continuare. Am în faţă caietele sale, desenele, zâmbetul, mânuţele alergând pe corzile viorii, ochii cu gene întoarse şi privirea plină de speranţă. Angelo e un copil rom care face cinste etniei sale împreună cu părinţii săi, care, peste ani, va face poate cinste ţării sale, dacă noi îi vom da acum o şansă”, a adăugat ea.

Poate părea incredibil, dar, fără niciun ajutor, această familie va ajunge, pur şi simplu, pe străzi. Un copil extrem de dotat îşi va vedea aripile frânte pentru simplul motiv că face parte dintr-o etnie controversată. Deşi ar vrea să muncească, tatăl său nu este primit nicăieri şi, de 1 Martie, toată familia a vândut mărţişoare şi ghiocei în speranţa că vor aduna destui bani ca să-şi plătească chiria. O utopie, desigur, căci, în ciuda strădaniei, au adunat doar câteva zeci de lei, insuficient pentru a-şi plăti chiria. „Vor să muncească, însă nu-i angajează nimeni pentru că sunt romi. Este simplu”, explică, cu amărăciune, Adina Tulbure, adăugând că povestea lui Angelo, inclusiv ancheta socială şi un film în care băieţelul cânta la vioară, pot fi accesate pe site-ul www.violonist.wordpress.com. „Mai am şapte zile în care îl pot ajuta. Probabil că, după aceste zile nu îl voi mai vedea în clasă… poate doar dacă va reuşi să reziste în frig, fără o locuinţă, sau dacă îngerul căruia îi poartă numele îşi va face apariţia”. „Mă poţi ajuta încurajându-mă, scriind comentarii pe pagina mea, vorbind cu părinţii mei la 0768134000 sau cu o sumă de bani în contul: Năstase Iulian, RO 40 BTRL 01401201U80606XX, Banca Transilvania, Bd. Mamaia 134, Constanţa. Fiecare ajutor mă va aduce mai aproape de visul meu. Îţi mulţumesc!”, spune Angelo. El speră că oamenii pot găsi încă resurse să fie generoşi şi că dragostea vieţii sale, vioara, nu va rămâne doar un vis îndepărtat, neîmplinit, o povară a ceea ce ar fi putut să fie.