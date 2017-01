Ajutaţi-o pe Emma!

Copilărie furată de o boală necruţătoare… În urmă, numai lacrimi, durere şi suflete sfărîmate de un diagnostic care doare: cancer. Emma are patru ani şi în urmă cu aproape doi ani a fost diagnosticată ca avînd cancer. Părinţii au simţit că lumea se prăbuşeşte asupra lor, însă şi-au găsit forţele necesare şi au decis să trebuie să lupte şi să învingă această boală. Astfel, Emma a plecat din Constanţa la Timişoara, de unde este originar tatăl ei şi unde există o Clinică de Onco-Pediatrie. Au urmat luni de chimioterapie, iar în urma unui consult efectuat la o clinică din Ungaria medicii au decis că în corpul micuţei nu mai există tumori maligne. „Emma fusese diagnosticată cu rabdomiosarcon alveolar solid şi cînd am aflat că celulele maligne dispăruseră, ne-am bucurat enorm. După trei luni, i-a reapărut un chist pe piciorul drept. Au urmat din nou luni de chimioterapie şi Emma a fost operată. Din nou am crezut că viaţa ei va fi una normală, însă în decembrie 2006 boala s-a reinstalat. Medicii spun că boala evoluează extrem de repede şi că singura şansă a Emmei este o intervenţie chirurgicală”, a spus Rodica Gospodin, bunica fetiţei. Din păcate, familia Emmei este îngrijorată că nu vor putea să o opereze pe copilă, deoarece intervenţia chirurgicală costă 51.000 de euro şi trebuie efectuată într-o clinică din Ungaria. „În orice altă ţară din Europa această intervenţie este mai scumpă. Chiar dacă vom reuşi să strîngem această sumă, nu ştim dacă Emma se va vindeca pentru că specialiştii ne-au avertizat că este o operaţie foarte dificilă şi că nu ne pot garanta că va avea succes. Însă noi vrem să facem tot ce putem pentru a o ajuta pe Emma să se bucure de viaţă”, a continuat bunica fetiţei. Deşi este slăbită din cauza chimioterapiei - nu cîntăreşte decît 19 kg, dar medicii spun că va slăbi şi mai mult - Emma se joacă şi rîde, însă zîmbetul îi este umbrit de suferinţa pe care a cunoscut-o prea devreme. Părinţii şi-au canalizat toată energia spre fetiţă şi de aceea nu se mai pot ocupa de serviciile lor. „Fiica mea a absolvit ASE-ul, însă nu a avut timp să profeseze pentru că s-a născut Emma, iar ginerele este şofer la o firmă din Timişoara. Toţi banii pe care îi puseseră deoparte i-au cheltuit pe analizele şi operaţiile repetate ale fetiţei”, a spus Rodica Gospodin. Părinţii micuţei îi roagă pe toţi cei care vor să îi ajute să doneze euro sau RON în contul RO 70 ABNA36 00-001000487849, pentru Ciolac Emma Aida. Rabdomiosarcomul este considerată de către specialişti cea mai frecventă tumoră malignă la copii. Boala are origine musculară, se dezvoltă intra şi extraconal. În dezvoltarea ei, tumora determină distrucţie osoasă rapidă. În judeţul Constanţa există 70 de copii bolanvi de cancer, dintre care mai mult de zece suferă de rabdomiosarcom.