Ajutoare financiare din partea CJC

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a aprobat, în ultima şedinţă, o serie de proiecte de hotărîri privind acordarea unor ajutoare sociale. Printre cei care beneficiază de fonduri alocate de CJC se numără şi elevii Şcolii speciale nr. 1, care au primit 10.000 de lei, pentru a putea participa la Jocurile Internaţionale \"Special Olympics\", din Spania. Jocurile sînt destinate copiilor cu dizabilităţi, iar la startul competiţiei vor fi înscrişi şase sportivi constănţeni, care vor participa la întreceri de atletism şi tenis de masă. Un alt ajutor bănesc îi este acordat unui copil care urmează să efectueze o operaţie chirurgicală. Copilul primeşte din partea CJC 50.000 lei. De asemenea, printr-o altă hotărîre a CJC, Costina Matei primeşte 3.500 de euro pentru efectuarea unei investigaţii medicale la o clinică din Ungaria. Alt ajutor financiar, în valoare de 20.400 dolari îi este acordat unui copil de doi ani care urmează să efectueze o intervenţie chirurgicală în străinătate. În fine, consilierii judeţeni au mai hotărît acordarea a 150 de lei lunar pentru elevul Edy Rafael Menadil, de la Grupul Şcolar \"IN Roman\", care are nevoie de bani pentru terminarea studiilor. Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a afirmat că elevul merită aceşti bani deoarece el provine dintr-o familie fără posibilităţi financiare, dar are rezultate excepţionale la învăţătură.