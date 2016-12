Ajutoare financiare pentru cazuri medicale grave

SPRIJIN FINANCIAR Anul 2013 a consemnat o nouă serie de ajutoare sociale oferite de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) locuitorilor judeţului cu probleme grave şi foarte grave. În urma centralizării datelor, în anul care s-a încheiat, CJC a aprobat 125 de hotărâri privind ajutoare financiare pentru anchetele sociale realizate de către reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, ajutoare de aproximativ 1,2 milioane de lei. Toţi românii ştiu, mulţi dintre ei simţind pe propria piele, că sistemul sanitar românesc este la pământ. Un sistem sanitar bolnav şi abrutizat de subfinanţare, în care atât ordonatorii de credite, cât şi numeroşi medici, în loc să ajute cetăţeanul, îl tratează cu indiferenţă. În faţa acestui tratament, oamenii caută rezolvarea problemelor în alte părţi. Una din uşile la care bat oamenii este cea a CJC, pentru mulţi ultima şansă pentru tratarea sau ameliorarea afecţiunilor de care suferă. „CJC este pus într-o situaţie foarte dificilă, pentru că, din păcate, de multe ori suntem puşi să ţinem locul lui Dumnezeu. Sunt cazuri, multe dintre ele disperate, care nu sunt decontate pe formularul E112, leucemii, cancere osoase, care nu mai pot fi tratate în România şi care nu mai au nicio speranţă. Aceşti oameni vin la CJC pentru că au văzut că suntem singurii care îi ajutăm, pentru că au văzut că cele mai multe dintre cazuri au fost rezolvate favorabil. Oamenii vin disperaţi la noi, şi dacă îi putem ajuta, şi dacă nu îi putem ajuta. Viaţa oamenilor nu poate fi echivalată în bani. Mă bucur că CJC poate salva vieţi, dar aş vrea ca sistemul sanitar românesc să facă acest lucru pentru toţi cetăţenii României, astfel încât CJC să nu mai fie nevoit să rupă din banii destinaţi investiţiilor pentru a acoperi lacunele Sănătăţii din România”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu.

REDUCEREA MORTALITĂŢII Tot în 2013, CJC a alocat peste 2,5 milioane de lei pentru „Programul Judeţean de prevenire şi reducere a mortalităţii ca urmare a infarctului miocardic acut (IMA)”. „În acest an am avut 302 cazuri care au primit sprijin financiar din partea CJC şi cărora le-au fost salvate vieţile. Noi am considerat că, pentru cei care au suferit un infarct, sistemul trebuie să facă tot ceea ce poate pentru a le salva viaţa. Prin acest program, toţi cei care au avut astfel de probleme au fost întâi de toate trataţi şi abia apoi verificaţi dacă pot sau nu să îşi plătească intervenţiile chirurgicale. Cei care aveau posibilităţi financiare şi-au achitat datoriile către unitatea sanitară. Pentru cazurile în care anchetele sociale ne-au dovedit că nu sunt în măsură să-şi plătească tratamentul şi intervenţia din punct de vedere medical, sumele au fost achitate de către CJC. Programul s-a dovedit a fi un real succes, având în vedere că, în acest an, rata mortalităţii ca urmare a infarctului miocardic acut a scăzut cu peste 90%”, a explicat preşedintele CJC.