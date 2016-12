Ajutoare pentru persoanele defavorizate

Sărbătorile sunt de fiecare dată un motiv în plus pentru ca autorităţile locale să se gândească la vârstnicii cu venituri reduse care de multe ori nu-şi pot permite să organizeze o masă de Crăciun în adevăratul sens al cuvântului. Primăria Lipniţa sprijină persoanele cu venituri mai mici de 1.000 de lei, persoanele încadrate cu certificat de handicap şi persoanele care se încadrează în Legea 416 privind venitul minim garantat. „De patru ori pe an acordăm mai multor categorii de persoane pachete cu alimente de bază. Pachetele pentru trimestrul patru sunt mai mult decât binevenite pentru că sărbătorile de iarnă bat deja la uşă. În total, am oferit 740 de pungi cu alimente, valoarea unui singur pachet ajungând la 40 de lei”, a declarat primarul comunei Lipniţa, Florin Onescu.