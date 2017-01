Ajutoare suplimentare pentru familiile cu venituri mici

Plenul Senatului a adoptat ieri o propunere legislativă a PC, care precede acordarea unei alocaţii complementare pentru familiile cu venituri sub salariul minim net pe economie şi o alocaţie suplimentară pentru familiile monoparentale cu venituri sub acelaşi nivel. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală a fost adoptată de plenul Senatului cu 36 de voturi \"pentru\", 19 voturi \"împotrivă\" şi 14 abţineri. Iniţiativa legislativă a avut un raport de respingere din partea Comisiei de muncă din Senat, raport care a căzut la vot, în plen, cu 26 de voturi \"pentru\", 28 de voturi \"împotrivă\" şi 8 abţineri. Potrivit propunerii legislative, alocaţia familială complementară se acordă, lunar, familiei ai căror membri realizează venituri nete lunare pe membru de familie de pînă la salariul minim net pe economie. Cuantumul alocaţiei familiei complementare este de 50 de lei pentru familia cu un copil, 60 de lei pentru familia cu doi copii, 65 de lei pentru familia cu trei copii şi 70 de lei pentru familia cu patru copii sau mai mulţi. Cel de-al doilea tip de alocaţie - alocaţia de susţinere - se acordă, lunar, familiilor monoparentale, dacă realizează venituri nete lunare pe membru de familie de pînă la salariul minim net pe economie. Cuantumul alocaţiei de susţinere este de 70 de lei pentru familia cu un copil, 80 de lei pentru familia cu doi copii, 85 de lei pentru familia cu trei copii şi 90 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii. În expunerea de motive se arată că propunerea legislativă prevede majorarea cuantumului ajutoarelor pentru familie ţinîndu-se cont de evoluţiile economice din ultima perioadă, de puterea de cumpărare scăzută a populaţiei şi a lipsei de protecţie sociale din partea Guvernului, pentru familiile cu venituri sub minimum pe economie. Proiectul de lege va ajunge în dezbaterea Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional.