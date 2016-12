Ajutoarele de încălzire, o problemă pentru autorităţile locale

Primăria Mangaliei, Claudiu Tusac, a declarat că Ordonanţa privind acordarea ajutoarelor de încălzire dă bătăi de cap autorităţilor locale, mai ales că, din acest an, condiţiile impuse de către Guvern sunt mai stricte faţă de anii trecuţi, ceea ce va duce la scăderea numărului celor care vor beneficia de acest ajutor. „Încercăm să-i ajutăm pe cei nevoiaşi într-un număr cât mai mare, însă atât cât ne permite legea. Anul acesta, criteriile de acordare a ajutoarelor sunt drastice, iar mulţi oameni au devenit, într-un timp relativ scurt, cazuri sociale. Oameni cu salarii reduse, cu rate la bănci şi cu o economie care nu vine în niciun fel în sprijinul lor. Este o perioadă de criză din care trebuie să ieşim cumva. Dacă proiectele mele se vor pune în aplicare, vom ieşi cu fruntea sus din această iarnă”, a declarat primarul Claudiu Tusac. El a afirmat că funcţionarii Primăriei, deşi au salariile tăiate şi sunt în număr mai mic după disponibilizări, muncesc în plus pentru a rezolva la timp dosarele privind solicitarea ajutorului de încălzire, evitând crearea de cozi la intrarea în instituţie. De ajutoarele de încălzire vor beneficia persoanele cu venitul net mediu lunar pe membru de familie de 615 lei/persoană. Potrivit noilor norme impuse de Guvern, solicitantul este obligat să depună, alături de documentele standard, şi o declaraţie a tuturor bunurilor şi mijloacelor deţinute în proprietate. La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.