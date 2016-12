Ajutoarele sociale, suspendate din februarie dacă beneficiarii nu îşi plătesc taxele locale

Până la sfârşitul lunii ianuarie, primăriile vor verifica dacă persoanele care încasează venit minim garantat, alocaţia de susţinere a familiei sau indemnizaţia de creştere a copilului şi-au plătit taxele locale, în caz contrar aceste drepturi sociale urmând să fie suspendate din februarie, pe 5 luni. În situaţia în care însă, după acest termen, nu a fost îndeplinită obligaţia de plată, dreptul la ajutorul social încetează prin dispoziţia primarului ori, după caz, prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale. Procedura a fost reglementată de Guvern prin ordonanţă de urgenţă intrată în vigoare la începutul acestui an. Actul normativ stabileşte că, începând cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, familiile beneficiare au obligaţia să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate.

Îndeplinirea acestei obligaţii va fi verificată anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligaţiile de plată către bugetul local aferente anului anterior. În situaţia în care, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, primarul constată că nu a fost efectuată plata, acesta suspendă, prin dispoziţie, dreptul la ajutorul social pe o perioadă de cinci luni, începând cu drepturile aferente lunii februarie. \"Pentru verificarea îndeplinirii obligaţiei, agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti transmit primăriilor, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, tabelul centralizator cuprinzând beneficiarii drepturilor. Pe baza tabelului centralizator, primarii verifică dacă beneficiarii au achitat pentru anul anterior obligaţiile de plată către bugetul local şi întocmesc situaţia centralizatoare cu persoanele care nu au respectat această condiţie, pe care o transmit agenţiilor teritoriale până la data de 31 ianuarie a fiecărui an\", se arată în ordonanţă. Guvernul arată că soluţia de suspendare pentru o perioadă de cinci luni a acordării beneficiului de asistenţă socială a fost preferată \"pentru a nu se proceda direct la încetarea acordării drepului respectiv\". \"Obligaţia legală de achitare a taxelor şi impozitelor locale este necesar a fi îndeplinită de fiecare cetăţean, indiferent de situaţia socio-economică a acestuia. Neachitarea acestor taxe şi impozite locale poate conduce la pierderea bunului deţinut, în special referindu-ne la locuinţe. Pierderea locuinţei ar conduce la agravarea problemelor sociale şi implicit la un efort mai mare din partea statului de a combate sărăcia şi marginalizarea socială. În plus, această constrângere conduce la responsabilizarea beneficiarului măsurii de asistenţă socială şi utilizarea sumelor acordate cu titlu de beneficii de asistenţă socială, direcţionat, în scopul menţinerii locuinţei\", este opinia Guvernului.