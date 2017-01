Ajutor CJC pentru produsele româneşti

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a adoptat, ieri, în şedinţă ordinară, un nou proiect în premieră la nivel naţional. Prin hotărârea aprobată unanim, CJC va distribui la nivel judeţean 500 de solarii în vederea dezvoltării agriculturii. „De câte ori am mers în localităţile din judeţ, oamenii m-au întrebat ce se întâmplă cu agricultura, de ce nu mai sunt sisteme de irigaţii, de ce nu avem produse româneşti de calitate. Având în vedere toate acestea, am decis iniţierea unor proiecte care au şi fost aprobate de consilierii judeţeni. Unul se numeşte „Consumăm produse româneşti” şi prevede realizarea a 500 de solarii în prima fază în judeţul Constanţa. În următorii doi ani, prin acest proiect, urmează să înfiinţăm alte 2.000 de astfel de solarii. Acestea vor fi date gratuit oamenilor gospodari din judeţul Constanţa. Dorim să demonstrăm că este un proiect rentabil economic, care poate crea locuri de muncă. Dorim să demonstrăm că produsele româneşti pot crea locuri de muncă şi că aceasta ar trebui să fie tendinţa la nivel naţional”, a declarat vicepreşedintele CJC Cristian Darie, responsabil de acest proiect. Un al doilea proiect strâns legat de cel prezentat de Cristian Darie este cel al „Programului judeţean de cercetare şi refacere a plantaţiilor de pomi fructiferi”. „Vrem să refacem aceste livezi tot în cadrul programului de produse româneşti. Vom începe acest program cu înfiinţarea de livezi la nivelul fiecărei şcoli din judeţ. Constanţa a avut o tradiţie în ceea ce priveşte livezile de pomi fructiferi. După revoluţie, fiecare a făcut ce l-a tăiat capul, în lipsa unei strategii. Noi încercăm să revenim la ceea ce am avut în trecut şi să reuşim să oferim românilor cât mai multe produse româneşti”, a spus Darie. El a precizat că, în prezent, în România, peste 80% din produsele care se consumă sunt din import, pentru că nimeni nu şi-a dat interesul să folosească potenţialul pe care România îl are. Mult mai interesant este faptul că toate aceste proiecte se fac cu bani din propriul buget, pentru că accesul la fondurile europene a fost blocat de Guvern.