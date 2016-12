Ajutor de stat pentru giganți „neajutorați“

O chemare nouă (dar veche) țara o străbate, ajutor de stat pentru toată lumea, măi frate. Șase companii „neajutorate“, respectiv Pirelli, Arctic, Clariant Products („one of the world’s leading specialty chemical companies“, citat de pe site-ul de prezentare), Robert Bosch, Safe Med International și Alu Menziken (aluminiu, Elveția, industrie etc.), au fost selectate de Ministerul tehnocrato-comunistoid al Finanțelor pentru a primi ajutoare de stat în valoare de 621 milioane lei. Lozul cel mare, de 163 milioane lei, a fost tras de Arctic, care vrea să construiască o nouă fabrică de electrocasnice. Alte 30 de companii au fost respinse de MFP, fiind prea sărace ca să beneficieze de banii contribuabililor români. De menționat că valoarea totală a investițiilor propuse de cele 36 de companii s-a ridicat la 5,47 miliarde lei, iar ajutorul solicitat a fost de 1,98 miliarde lei. Eu zic că se vor găsi bani și pentru cei rămași pe-afară. Specialiștii noștri tehnocrați sunt experți în intervenționism, se descurcă ei!