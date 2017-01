Ajutor de Ziua Americii

Pe 4 iulie 1776, Statele Unite ale Americii au reuşit să îşi dobîndească independenţa faţă de Regatul Unit al Marii Britanii. De atunci, an de an, acestă zi este un prilej de bucurie pentru toţi americanii, care sărbătoresc libertatea cu mare fast. Unii membrii ai Gărzii Naţionale a Statului Alabama au decis să sărbătorească Ziua Americii în România, la Constanţa. Peste 60 de medici militari, soldaţi şi deputaţi care fac parte din Alabama National Guard au ajuns, ieri, pe aeroportul Mihail Kogălniceanu la bordul unei aeronave militare. Aceştia nu au venit cu mîna goală, ci au adus trei tipuri de vaccin antituberculoză şi kituri de Quantiferon. Quantiferonul este un test care se recomandă persoanelor care sînt suspecte de TBC şi care înlătură ipoteza unui diagnostic greşit. Membrii Gărzii Naţionale a Statului Alabama nu se află pentru prima dată la Constanţa şi şi-au făcut un obicei ca pe 4 iulie să vină în oraşul de la malul Mării Negre. "Este a zecea oară cînd vin aici. Ne place ca ziua naţională să o petrecem alături de cei care au nevoie de ajutorul nostru. Am adus medicamente în valoare de 30.000 de dolari. O parte dintre americani vizitează Casa 'Speranţa' unde sînt internaţi copiii care suferă de SIDA, iar ceilalţi vor merge la dispensarele din Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu şi Ovidiu, unde vor duce doze de vaccin antiTBC ", a declarat generalul Mark Bowen. Specialiştii români susţin că eficienţa Quantiferon-ului este garantată şi că este folosit cu succes în SUA din 2005. Mai mult decît atît, medicii pneumoftiziologi susţin că preţul unui astfel de test se ridică la pete 100 de dolari de persoană, iar că acestă sponsorizare din partea Gărzii Naţionale îi va ajuta foarte mult. Militarii şi medicii americani care au ajuns în localităţile Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu şi Ovidiu au administrat vaccinuri la peste 70 de persoane şi au făcut consulturi oftalmologice persoanelor în vîrstă, cărora le-au dăruit, de asemenea, ochelari de vedere. Mai mult, unii dintre americanii au decis să îşi petreacă Ziua Naţională departe de casă, au dus rechizite şi jucării copiilor bolnavi de SIDA care sînt instituţionalizaţi în "Casa Cristina". "Le vom face o bucurie copiilor. De asemenea, dorim să le mulţumim românilor pentru că ne sprijină în lupta antiterorism. Relaţia dintre statele noastre este bună, dar sperăm să devină pe zi ce trece şi mai bună", a declarat senatorul Neal Morrison. Militarii şi medicii americani au părăsit Constanţa ieri după-amiază şi s-au îndreptat spre Capitală.