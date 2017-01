Ajutor în Săptămâna Mare pentru nevoiaşii din Ovidiu

14:49:13 / 16 Aprilie 2014

Nu este corect cum procedati

Peste 1000 de pachete le dati la pensionari de fapt. Este de asteptat sa primiti ceva la schimb la un moment dat. Dar pentru incurajarea de investii sa creati locuri de munca nexam. Haideti sa va spun si altceva. O indemnizatie de somaj al unei persoane aflate in somaj oficial este de 450 ron. Punem la socoteala ca poate are in intretinere unu sau mai multi copii , si nu este vina lui ca a fost dat afara. Pe acei oameni cum o sa ii sprijiniti. Cu nimic va spun eu...transport gratuit pentru pensionari pachete pentru pensionari si asistati sociali...adica tigani care nu platesc impozit nici odata. Cam asta este gandirea voastra de fapt acoperita perfect cu gesturi caritabile(din sponsorizari). Incurtajati investiile in localitate, lasti pomenile(stiu ca o faceti interesat). Locurile de munca creaza plati la bugetul local prin investitii serioase. Este pacat ca 90 la suta din cei ce locuiesc in Ovidiu muncesc in alta parte...contribuind prin munca lor la desvolarea afacerilor care aduc bani la bugete locale...dar nu pentru Ovidiu. Este curios cum va puteti permite pomeni cand in general este saracie...buget de criza...etc. Aveti grija ca toate astea nu sunt suficiente peste 2 ani. La fel facea si boul ala de Bocai...aduna toti lingaii si putorile de paste sau dupa sa le dea pachete..si ce a realizat?????