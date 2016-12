Ajutor lunar pentru copiii de grădiniță! Vezi în ce condiții!

Legea privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate a fost promulgată de preşedintele României prin Decretul 782 / 28 octombrie 2015. Legea preia, la nivel de metodologie, mecanismul programului „Fiecare Copil în Grădiniţă“ (FCG), pilotat în ultimii 5 ani de Asociaţia OvidiuRo în 43 de comunităţi din România. Astfel, conform unei evaluări iniţiale a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 111.000 de copii din familii defavorizate vor putea beneficia de tichete sociale condiţionate de prezenţa la grădiniţă. Ministerul Muncii estimează costul anual al tichetelor sociale, suportat de la bugetul de stat prin cotele defalcate de TVA, la 39 de milioane de lei. Prin intermediul acestei legi, familiile defavorizate primesc tichete sociale (în valoare de 50 de lei pe lună pentru fiecare copil de vârstă preşcolară), condiţionate de prezenţa zilnică la grădiniţă a celor mici. Stimulentul educaţional încurajează comportamentele pro-educaţie şi motivează familiile defavorizate să îşi înscrie şi să îşi aducă zilnic copiii la grădiniţă. Prin facilitarea accesului la educaţie timpurie, cei mai săraci copii au acum şanse mai mari să se înscrie la şcoală la momentul potrivit, să aibă rezultate bune şi să nu abandoneze timpuriu şcoala. ”Prin intermediul acestei legi, sprijinim copiii din familiile defavorizate în primii lor paşi către educaţie. Acordarea condiţionată a tichetelor, în funcţie de prezenţa copiilor la grădiniţă, diferenţiază acest beneficiu social de multe altele”, a declarat ministrul Daniel Constantin, inițiatorul legii. FCG sprijină în acest an şcolar peste 2.400 de copii din 11 judeţe să meargă la grădiniţă. Pe lângă mecanismul tichetelor sociale condiţionate de prezenţa riguros monitorizată, FCG asigură rechizitele de bază necesare la grădiniţă, îmbrăcămintea şi încălţămintea acordate de două ori pe an copiilor eligibili, fructe, produse pentru igienă, formarea profesorilor şi programe de educaţie pentru sănătate etc.