Ajutor pentru bolnavii cu afecțiuni respiratorii grave

Din acest an, bolnavii care au afecțiuni grave din sfera respiratorie, în stadii finale ale bolii, și care sunt dependenți de ventilație vor avea șansa să-și ia acasă aparatele, în regim de închiriere, pe bani puțini. Oficiali din sistemul sanitar au promis o decontare a cheltuielilor, astfel încât bolnavul să-și poată permite acest lucru. Drept urmare, și secțiile de anestezie - terapie intensivă ale spitalelor vor fi degrevate de astfel de cazuri, iar bolnavul va avea un alt confort, fiind în mediul său. Vestea bună a fost făcută în cadrul Primei Conferințe Naționale de Ventilație Non-Invazivă, cu tema ”Inovație în respirație”, organizată la Constanța, în perioada 19 - 21 iunie, de către Societatea Română de Pneumologie, Secțiunea de Somnologie și Ventilație Non-Invazivă, alături de Societatea Română de Anestezie - Terapie Intensivă și susținută de o companie privată. Specialiștii susțin că este foarte importantă ventilația în cazul lor, că este o modalitate de creștere a calității vieții pacienților care suferă de boli incurabile, care au ca evoluție insuficiența respiratorie. ”Evenimentul și-a propus și inițierea unei colaborări interdisciplinare, benefică atât pentru pacienți, cât și pentru specialiștii din diverse domenii care se confruntă cu aceste patologii având ca punct terminus insuficiența respiratorie, abonarea la internări prelungite în secțiile de anestezie - terapie intensivă ducând implicit la costuri mai mari din partea sistemului sanitar”, a declarat, la Constanța, președintele Societății Române de Somnologie și Ventilație Non-Invazivă, as. univ. dr. Oana Deleanu.

DEOCAMDATĂ, SPUN INIȚIATORII ACESTEI NOUTĂȚI ÎN ȚARA NOASTRĂ, NU SUNT STABILITE DETALIILE. CEL MAI PROBABIL, PÂNĂ LA FINELE ANULUI, PACIENȚII DIN SECȚIILE DE TERAPIE INTENSIVĂ VOR PUTEA BENEFICIA DE TRATAMENT ȘI VENTILAȚIE LA DOMICILIU.

Specialiștii au precizat care este traseul de urmat atunci când un pacient este decis să închirieze un asemenea aparat. În primul rând, el se adresează spitalului. Aparatul poate fi închiriat chiar acolo. O echipă de specialiști formați în acest sens va da toate indicațiile pentru ca el să știe tot ce trebuie să urmeze atunci când va părăsi spitalul și va merge acasă, unde va folosi aparatul. ”Dacă la apneea în somn, de exemplu, bolnavul nu are de suferit dacă nu-și pune aparatul într-o noapte, la bolile severe respiratorii, pacientul se pierde. Are nevoie urgentă de ventilație”, a spus as. univ. dr. Oana Deleanu. Menționăm că și în prezent se pot închiria aparate la domiciliu, însă, pentru mulți bolnavi, costurile sunt foarte mari, pot ajunge până la 100 de euro pe lună, iar nevoia de ventilație pentru bolnavii cu afecțiuni severe respiratorii este până la finalul vieții.

Milioane de pacienți cu boli respiratorii

În România există un milion de pacienți care suferă de brnohopneumopatie obstructivă cronică (BPOC), 800.000 de bolnavi au astm bronșic, iar 60% din populație prezintă sindrom de apnee și alte tulburări respiratorii, potrivit președintelui Societății de Pneumologie, prof. univ. dr. Florin Mihălțan.