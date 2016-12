Ajutor pentru copiii cu nevoi speciale din Cernavodă

20:23:14 / 02 Aprilie 2014

minciuni...minciuni

In mesaj se spune ca "in Cernavodă sunt mulţi copii cu probleme medicale, dar care vor fi ajutaţi pe plan local, nemaifiind nevoie să meargă tocmai până la Constanţa"EXISTA UN ASTFEL DE CENTRU CARE FUNCTIONEAZA DE PESTE 10 ANI SI CARE FUNCTIONEAZA SI IN PREZENT culmea centrul are parteneriat incheiat cu PRIMARIA CERNAVODA .CARE ESTE MOTIVUL ACESTOR MINCIUNI???De ce daca au bani de dat nu extind ceeace au deja cu toate ca nu este nevoie deoarece centrul care exiata deja si pentru care Primaria nu a cotizat cu nici un ban...este la nivel europen, este dotat are specialisti acreditati si experimentati.Care este interesul d-lui Hansa de a infiinta un nou centru? De ce sa se cheltuiasca bani publici pe ceva care nu este o necesitate ?