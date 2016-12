Ajutor pentru familiile care se încălzesc cu surse de energie electrică?

Familiile cu venituri mici care folosesc ca sursă de încălzire energia electrică ar putea beneficia de ajutoare de la stat, măsura urmând să fie aplicată din iarna viitoare, dacă va fi aprobată o ordonanţă în acest sens, a anunţat, vineri, ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu. Aceasta a declarat, vineri, la Deva, într-o conferinţă de presă, că o ordonanţă potrivit căreia familiile cu venituri mici care folosesc ca sursă de încălzire energia electrică vor beneficia de ajutoare de la stat este în pregătire, iar din lista de motive pentru care nu se acordă sprijin financiar va fi eliminat „număratul găinilor“. „Pregătim programul de ajutoare pentru încălzire. Vom încerca să simplificăm lista de active, vom încerca să scoatem din acestă listă număratul găinilor şi să ne axăm pe activele principale pe care o persoană le are: dacă are mai multe case, dacă are maşini Mercedes sau alte maşini, dacă are venituri din alte activităţi, închiriere şi alte lucruri de genul acesta. Am introdus, de asemenea, un lucru nou. Încercăm să acordăm ajutor de încălzire pentru cei care se încălzesc cu energie electrică. Acest lucru se referă la persoanele care au fost într-un sistem centralizat de încălzire şi care, din diferite motive, nu mai există. Decât să scoatem burlane pe geam - oricum nu mai avem voie pentru că restricţiile de mediu sunt din ce în ce mai stricte -, vom acorda acest spijin pentru încălzire electrică", a declarat ministrul Muncii. Potrivit Marianei Câmpeanu, ordonanţa care va prevede ajutoarele va fi simplă. „Pregătim ordonanţă simplă pentru că am cerut abilitare pentru ea, în aşa fel încât să putem să o aplicăm începând de anul acesta”, a afirmat ministrul. Ministrul Muncii s-a aflat, vineri, în judeţul Hunedoara, pentru a participa la Bursa Locurilor de Muncă, care a avut loc în localităţile Orăştie, Simeria, Călan şi Hunedoara.