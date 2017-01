Ajutor pentru persoanele cu dizabilităţi

Suntem în Săptămâna Mare şi asta ar trebui să ne facă să fim mai buni şi să ne gândim şi la cei mai puţin norocoşi care, probabil, nu au ce pune pe masă în ziua de Paşte. Parohiile „Adormirea Maicii Domnului I“, prin protopopul Protoieriei nr. 2 din Constanţa, Mihai Jan, şi „Adormirea Maicii Domnului II“, reprezentată de preotul Dancu Vasile Adrian, alături de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, au oferit, ieri, 15 pachete cu alimente membrilor asociaţiei „Carmen Sylva” din Constanţa. Asociaţia are grijă, de 21 de ani, de persoane cu dizabilităţi neuro-locomotorii, oferindu-le un loc în care să se poată destinde, în care să poată socializa cu persoane ce suferă de aceleaşi handicapuri ca şi ei. „Aici jucăm table, tenis de masă, bem ceai. Mai uităm de problemele de acasă. Eu locuiesc doar cu mama mea. Nu am familie, iar aici am cunoscut oameni la fel ca mine”, a spus Ligia, de 35 de ani, membră a asociaţiei din 2009. Ea are un handicap uşor la membrele inferioare, care o împiedică să se deplaseze cu uşurinţă. „Mă bucur că cineva se gândeşte şi la noi”, a spus femeia. Pungile oferite conţin tot ce este necesar pentru a pregăti o masă de Paşte: un pui, ulei, făină, zahăr, fructe, dulciuri, băuturi răcoritoare, cozonac, dar şi ouă vopsite. „Alimentele îmi vor fi de folos. Îi voi pregăti fiului meu numai bunătăţi din ele. Chiar dacă sunt imobilizată, nu mă dau bătută. Sunt optimistă, doar cu asta am mai rămas. Băiatul mă ajută cu tot ce am nevoie, ne ducem greul reciproc”, a mărturisit o altă membră a fundaţiei, Menadin P. Nu toţi membrii asociaţiei au putut veni să-şi ridice darurile. „Fata mea nu se poate deplasa de câţiva ani. Suferă de scolioză şi a fost operată pe coloană. Am venit să iau pachetul în numele ei”, a spus Ion S., tatăl fetei. Prezent la acţiune, IPS Teodosie a adresat câteva cuvinte celor prezenţi: „În săptămâna Patimilor, preoţii aşteaptă creştinii la biserică să se spovedească. Noi ne gândim şi la cei care sunt în neputinţă şi vrem să le oferim puţină mângâiere întâmpinându-i cu daruri de sărbători”.