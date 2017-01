Ajutorul pentru vîrstnicii sărbătoriţi din Constanţa creşte la 500 de lei

Octogenarii şi cei care împlinesc 50 de ani de la căsătorie în această lună au fost felicitaţi ieri de primarul Constanţei, Radu Mazăre. El a subliniat că gestul primarului unei localităţi şi al Consiliului Local de a acorda o sumă de bani vîrstnicilor sărbătoriţi este un act de normalitate. „Sper să ajung şi eu la o vîrstă venerabilă, iar primarul de atunci să vină să mă felicite. Am intrat deja în al şaptelea an de cînd am lansat această tradiţie şi ţin să vin personal să le mulţumesc celor care au muncit o viaţă aici şi au participat la dezvoltarea Constanţei. Ajutorul a fost mai mic în urmă cu şapte ani, dar, în timp, l-am crescut cît am putut şi cît ne-a permis bugetul. Acum, sumele acordate vîrstnicilor sînt de 300 de lei, dar am reuşit să prevedem în bugetul pe anul viitor sume mai mari, astfel încît, din 2008, vom majora la 500 de lei sumele acordate de Primărie”, a declarat primarul. 249 de vîrstnici din Constanţa - 113 octogenari şi 68 de cupluri care au împlinit luna aceasta 50 de ani de căsătorie - au primit ieri cîte o floare, felicitări şi suma alocată de Primărie.