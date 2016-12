Ajutorul social, la un pas de a deveni amintire

SITUAŢIE DISPERATĂ

Aşa cum „a prezis” Traian Băsescu, statul se dezice de beneficiarii ajutorului social prin înăsprirea condiţiilor de acordare a venitului minim garantat. Cu alte cuvinte, statul, sub întruchiparea lui Băsescu, îi lasă de izbelişte pe cei săraci, care nu înregistrează niciun venit. Mai mult decât atât, dacă pentru beneficiarii de la oraşe modificările legislative nu se resimt atât de rău, în mediul rural situaţia este dramatică, pentru că schimbările impun prezenţa lunară a beneficiarilor la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi la serviciile agenţiilor de prestaţii sociale de care aparţin. Cu alte cuvinte, nu se mai poate prezenta o singură persoană cu mai multe adeverinţe eliberate de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă pentru a ridica ajutorul. La Constanţa, pentru mulţi beneficiari ai ajutorului social care locuiesc în localităţi din judeţ situate chiar şi la sute de kilometri depărtare de municipiul reşedinţă de judeţ, situaţia este fără precedent. De exemplu, la Băneasa, una dintre localităţile judeţului cu mulţi beneficiari ai ajutorului social, oamenii sunt disperaţi că nu vor mai putea primi ajutorul de la stat. După refacerea anchetelor sociale, Primăria Băneasa a rămas cu doar 340 de dosare din cele 500 iniţiale, însemnând, doar din Băneasa, 340 de oameni care trebuie să ajungă lunar la Constanţa şi apoi la Medgidia pentru a beneficia în continuare de ajutorul social. „Cele 340 de dosare înseamnă o medie de 700 - 800 de oameni care trebuie să se prezinte personal la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa şi la Medgidia, la serviciul social de care aparţin. Măcar, pentru Constanţa, există un autobuz direct, dar pentru a ajunge la Medgidia, oamenii trebuie să ia un autobuz care să îi ducă până la Ciocârlia, iar de acolo să aştepte o ocazie pentru a putea ajunge la destinaţie. Este, practic, imposibil pentru oameni să ajungă să-şi ia ajutorul social de la Medgidia. Noi nu-i putem ajuta. Dacă am fi avut bani, am fi pus la dispoziţie un autobuz care să-i transporte, dar acest lucru este imposibil ”, a declarat viceprimarul oraşului Băneasa, Titu Pârvu.

SOLUŢIE

Primăriile localităţilor îndepărtate de oraşe se văd neputincioase în astfel de situaţii pentru că nu au cum să-i ajute pe oameni, cu atât mai mult cu cât legea este extrem de strictă. Însă, după discuţii cu instituţiile implicate, Primăria Băneasa a găsit o soluţie pentru ca oamenii să nu mai fie nevoiţi să vină lună de lună în Constanţa pentru a-şi lua adeverinţa de la AJOFM. Potrivit viceprimarului, între Primărie şi AJOFM se va încheia un protocol pentru a se uşura situaţia beneficiarilor ajutorului social. „Conform protocolului, conducerea AJOFM va trimite lunar o persoană la Băneasa care va elibera adeverinţele necesare acordării ajutorului social pentru beneficiarii din oraşul nostru”, declarat Titu Pârvu.