Akcent se destramă?

Cunoscuta trupă Akcent, alcătuită din Adrian Sînă, Mihai Gruia şi Sorin Brotnei, se pare că s-a destrămat, după 14 ani de la înfiinţare. Deşi despărţirea nu a fost confirmată oficial de vreunul dintre membrii trupei, au apărut zvonuri conform cărora cei trei se „ceartă”, în momentul de faţă, prin intermediul avocaţilor.

După mai bine de 14 de ani şi numeroase hituri lansate împreună cu formaţia, Adrian Sînă a postat, de curând, un mesaj pe pagina de Facebook. „Akcent este cea mai intensă aventură de viaţă pe care o trăiesc, atât singur, cât şi alături de toţi prietenii care au cântat alături de mine în trupă - Ramona, Mihai, Sorin, Marius şi Cornel. O călătorie în care am avut şansa să cunosc personalităţi de pe toate continentele lumii, să vizitez şi să gust din aroma mai multor civilizaţii decât am sperat, să-mi fac milioane de prieteni. Am crescut odată cu industria muzicală locală şi am avut ocazia să promovez sonorităţile create în Bucureşti, din India şi Pakistan până în America sau Rusia”.

În încheiere, artistul subliniază: „Acesta este motivul pentru care simt că este responsabilitatea mea să te anunţ că, de astăzi, Akcent începe un nou capitol! Akcent se reinventează!”, le-a transmis artistul prietenilor săi virtuali.