Akcent şi Ruxandra Bar, în decembrie la... mare

Trupa Akcent va concerta la Constanţa, după o perioadă de absenţă de pe scena de la malul mării de aproximativ doi ani. Cel mai nou single de succes al băieţilor este piesa „Feelings on Fire”, interpretată împreună cu Ruxandra Bar, o prezenţă proaspătă şi promiţătoare în peisajul muzical actual, fiind numită şi... Rihanna din România.

Ruxandra Bar este, din acest an, artista label-ului fondat de Adrian Sână, Sisterhood Live Records. De altfel, în paralel cu featuring-ul „Feelings on Fire”, Ruxandra şi-a lansat single-ul solo „Step Up”. Filmările clipului „Feelings on Fire”, lansat acum două luni, s-au desfăşurat în vară, pe Transfăgărăşan, în luna iulie. De regia clipului s-a ocupat Iulian Moga.

Adrian Sână a lansat la rândul său, luna trecută, un nou videoclip, de această dată pentru a promova propriul single, „Angel”, filmările pentru acest material desfăşurându-se la New York. Tot Adi Sână se află în centrul atenţiei, în fiecare sâmbătă şi duminică, la X Factor.