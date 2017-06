Al 25-lea caz de deces din cauza rujeolei

15:41:15 / 11 Mai 2017

de ce nu spuneti tot adevarul?

As dori si un articol cu titlul "Uite ce conditii medicale preexistente au avut cele 24 de persoane care au murit cu rujeolă!" , unde sa ne spuneti si ca dr. Amalia Șerban, Director General al Departamentului de Sănătate Publică și Asistență Medicală din cadrul Ministerul Sănătății, a declarat că: "Din cele 24 de cazuri, majoritatea copiilor... Majoritatea, o mare parte dintre ei aveau fie afectări genetice, cum ar fi atrezie esofagiană sau malformații cardiace sau malformații renale, sau retard, sau sindrom Down, sau boală autoimună. Deci, au fost asemenea cazuri.". In plus, 5 dintre acesti copii nici macar nu erau inscrisi pe listele vreunui medic de familie! Redactia telegraf online, trebuie eu, un amarat de cititor sa va invat cum sa va faceti meseria?