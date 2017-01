Al 4-lea pilon de pensii, pentru casnice şi muncitori la negru?

Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Mihai Şeitan, a declarat, ieri, că finalizarea reformei sistemului de pensii ar putea însemna şi introducerea unui nou pilon, pilonul zero, pentru protecţia persoanelor de vârsta a treia. Şeitan a explicat că în România ar putea exista al patrulea pilon de pensie pe lângă cele trei sisteme deja existente, urmând să fie introdus şi pilonul zero care să dezvolte pensia socială minimă. Pilonul zero este destinat persoanelor în vârstă care nu au contribuit la sistemul de pensii, printre acestea fiind femei casnice sau oameni care au lucrat la negru şi care, ajunşi la vârsta a treia, nu au niciun venit. \"Acest pilon va fi dezvoltat pentru protecţia persoanelor de vârsta a treia\", a spus Şeitan. Întrebat de unde vor fi luaţi banii pentru asigurarea acestor pensii, secretarul de stat a precizat că fondurile vor fi alocate de la bugetul de stat. În prezent există sistemul public de pensii, pilonul II şi III. Referindu-se la sistemul public de pensii, Şeitan a precizat că nimeni nu-l va putea elimina, potrivit estimărilor, până în 2070 - 2080. În ce priveşte pilonul II de pensii private, Şeitan a apreciat că acesta funcţionează corect şi cu profit, spre deosebire de pilonul III despre care a spus că funcţionează destul de timid. Şeitan a făcut aceste declaraţii în cadrul unei dezbateri pentru identificarea unor soluţii de redresare a ratei de dependenţă care să reformeze sistemul de pensii, organizate de Cartel Alfa, Academia de Advocacy, Asociaţia de Dezvoltare a Antreprenoriatului Feminin. În cadrul dezbaterii, secretarul general al Sindicatului tehnic Tarom, Aurel Curdov, a propus introducerea unui nou pilon de pensii, minus 1, al cărui buget să fie construit din alocarea a 1% din comisioanele pe care băncile le iau de pe cardurile angajaţilor, când acestea fac plăţi diverse prin intermediul cardurilor.